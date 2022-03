Döner kebab viert zijn 50ste verjaardag

De klassieke döner kebab - sappig gesneden vlees, sla, tomaten, uien en veel saus in knapperig platbrood, zoals velen hem ongetwijfeld kennen - viert zijn 50ste verjaardag. Kadir Nurman, die de populaire snack als Turkse immigrant in 1972 introduceerde in Duitsland, stierf in 2013 op 80-jarige leeftijd.

In 1972 opende Kadir Nurman een eetkraampje in West-Berlijn, waar hij döner kebab voor het eerst verkocht. De snack werd razendsnel populair in Berlijn en later ook in de rest van Europa. Het populaire snackgerecht is 50 jaar geleden ontstaan uit de interactie tussen Turkse immigranten en de meerderheidsmaatschappij van Berlijn. Auteur Eberhard Seidel bestudeert de ontwikkeling van de döner kebab al bijna 35 jaar.

In maart van dit jaar publiceerde Seidel zijn boek ‘Döner. Een Turks-Duitse cultuurgeschiedenis’. Honderden voormalige gastarbeiders van de eerste en de tweede generatie waren betrokken bij de ontwikkeling van de döner kebab, zegt hij. “Ze creëerden iets nieuws, iets hybride, dat uitgroeide tot het favoriete fastfood van de Duitsers en vandaag miljarden omzet genereert”, aldus Seidel.

Berlijn is döner-metropool

Volgens Seidel zijn er in Duitsland ongeveer 18.500 kebab-snackbars en Turkse restaurants. Met ongeveer 1.600 verkooppunten is Berlijn de döner-metropool. Volgens de Association of Turkish Döner Producers in Europe (ATDID), die in 2010 in Berlijn is opgericht, bedraagt de consumptie in Duitsland ongeveer 550 ton per dag. Volgens deze gegevens wordt ongeveer dezelfde hoeveelheid hier ook voor de export geproduceerd.

Hoewel er andere personen ook de uitvinding van de döner kebab claimden, werd Nurman in 2011 door de Vereniging van Turkse Döner-fabrikanten erkend als uitvinder van het gerecht. Nurman nam nooit een patent op zijn uitvinding. Spijt had hij daar niet van. In een tv-interview enkele jaren voor zijn overlijden liet hij weten dat hij verheugd was dat zoveel Turken wereldwijd hun boterham verdienden met de verkoop van döner kebab.

Volledig scherm Kadir Nurman, de uitvinder van de döner kebab, stierf in 2013. Hij werd 80 jaar. © epa