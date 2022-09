Dominique Persoone en zoon Julius bekroond tot Vlaamse Chocolatier van het jaar 2023 door Gault&Millau

“Een mooier cadeau voor 30 jaar The Chocolate Nation kan ik me niet voorstellen!”, schrijft Persoone op zijn Instagramaccount wanneer hij het nieuws aankondigt. “Dit konden we alleen maar bereiken dankzij de inzet van ons team! Tijdens de eerste coronagolf was er veel onzekerheid, ons productieteam is toen bijna helemaal vertrokken. Ik heb toen mijn zoon Julius de kans gegeven om als chef van het atelier een hele nieuw groep te creëren en kijk: bijna twee jaar later naar resultaat, wereldniveau! Mijn respect voor hun motivatie is groot, wat een erkenning. Ik word er stil van en dat heb ik niet vaak.”

Gault&Millau is grote fan van het werk van Dominique én Julius. Die laatste lijkt dus mooi in de voetsporen van zijn vader te treden. “Dominique Persoone maakte het ambacht sexy”, aldus de organisatie. Een woord dat hij trouwens vaak zelf gebruikt om te benadrukken dat chocolade hip, cool en zelfs verleidelijk kan zijn. En om aan te tonen dat zijn relatie met chocolade naast professioneel vooral passioneel is, en appelleert aan de chocoladefreak die samen met hem graag terugkeert naar de roots.

Die roots neemt Persoone letterlijk. Hij werkt onder meer met de opbrengst van eigen cacaoplantages in Mexico en is in ons land één van de wegbereiders van het boon-tot-reep-gedachtegoed. Daarvoor werkt hij met lokale boeren. Een deel van de opbrengst daarvan vloeit in Mexico terug naar plaatselijke dierenzorg.

“Ik koop rechtstreeks van de boeren, ik zorg dat ze opleiding krijgen én betaal een eerlijke prijs. Ik zet mijn schouders ook onder de sociale chocoladefabriek in Virunga in Congo, samen met de Prins de Merode. De reden daarachter is dezelfde: boeren een kans geven om iets te verdienen aan het prachtige product dat ze verbouwen, daarin wil ik echt het verschil maken”, vertelde Persoone eerder in een interview met HLN.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.