Doe vanaf maandag mee met de ‘Start Gezond’-challenge van Sandra Bekkari: zet je push notifications aan en ontvang als eerste alle 14 tips

“Of je nu op vakantie bent of niet, en of het nu de week of het weekend is: het sleutelwoord is altijd balans”, begint Sandra. Iets wat veel mensen aanraden, maar wat niet voor iedereen even duidelijk is om in de praktijk toe te passen. “Die verkrijg je door keuzes te leren maken in plaats van overal en altijd meer van voeding bij te nemen.”