Doe mee met de VeggieChallenge en eet een hele maand vegetarisch: 9 concrete tips voor een smakelijk succes

Elke dag veggie: voor de ene is dat heel normaal, voor de ander is het een échte uitdaging. Of je nu vertrouwd bent met vegetarisch eten of niet, vanaf 1 maart gaat de derde editie van de VeggieChallenge van start. Een maand lang word je uitgedaagd om volledig veggie te eten. Wat zet je dan zoal op het menu? Hoe verkoop je al die groenten aan je kinderen? En vooral: wat als je daarna beslist om vaker veggie te eten, krijg je dan alle nodige voedingsstoffen binnen? We verzamelden 9 tips voor beginnende groenteminnaars én doorwinterde veggielovers.

Dit is de VeggieChallenge

Dertig dagen gezonder, lekkerder en ecologischer eten: dat is de uitdaging waar tienduizenden Belgen voor gaan in maart. Via veggiechallenge.be ontdek je hoe makkelijk het is om meer veggie, flexi of vegan te eten.

Tip 1: Hou je hoofd erbij om een gezonde vleesvervanger te kiezen

Het lijkt allemaal simpel, die VeggieChallenge: je schrapt vlees en vis 31 dagen lang van het menu en gooit een paar vegetarische balletjes in de pan of vervangt je klassieke hamburger door een veggie-variant. Zo word je ook automatisch gezonder, toch? Helaas: de ene vleesvervanger is de andere niet, en dat je vlees vervangt door een vegetarische of plantaardige optie betekent niet dat je ook meteen een gezondere optie op het bord legt. “Sommige vleesvervangers zijn eerder aardappel- of pastavervangers”, hoe maak je dan een weloverwogen keuze?

Tip 2: Kies voor écht lekkere vleesvervangers

Wie in de supermarkt komt vandaag kan niet naast het rek vol veggie en vegan alternatieven kijken. Elke week lijkt er wel iets nieuws in het gamma te liggen. De tijd dat er alleen maar een blok tofu te vinden was, is voorbij. Probeer binnen het grote aanbod maar eens uit te zoeken welk alternatief worstje jouw hot dog een niveautje hoger tilt en écht lekker smaakt. Sterrenchef Luc Bellings proefde vier verschillende soorten vleesvervangers: veggie gehakt, veggie schnitzels, veggie hamburgers en veggie worsten. Hij gaf zijn ongezouten mening én deelde zelfs een exclusief eigen recept bij zijn favoriete vleesvervangers.

Volledig scherm Zelfs sterrenchef Luc Bellings is fan van vleesvervangers en kiest af en toe een veggie-alternatief. © Steven Richardson

Tip 3: Oerklassieke Vlaamse gerechten the veggie way

Als je de VeggieChallenge serieus neemt, is het weekmenu opstellen een extra uitdaging. Gelukkig zijn er genoeg tips om thuis te scoren met makkelijke veggie gerechten die in een handomdraai klaar zijn. Wat als je het eens wat klassieker wil aanpakken omdat je bezoek over de vloer krijgt dat niet zo houdt van ‘experimentele’ keuken? Vol-au-veggie to the rescue. Deze Vlaamse klassieker met een vegan twist heeft al menig vleeseter weten overtuigen. Geen stresskip in de keuken dankzij dit succesrecept.

Tip 4: Zo wordt het voor je kinderen een toffe groentenchallenge

Wil je zelf wel graag wat vaker veggie koken, maar heb je moeilijke etertjes aan tafel die hun neus ophalen voor alles wat ze niet kennen? Geen paniek: onze eetexpert veegt alle stress van tafel en laat zien hoe je ieder kind op weg kunt helpen om een bepaalde groente te leren eten. Succes gegarandeerd én zo is die VeggieChallenge toch weer een tikkeltje makkelijker.

Tip 5: Nieuwe liefde voor ouderwetse groenten

De VeggieChallenge is een ideale kans om het stof af te blazen van groenten waarvan de populariteit dateert uit grootmoeders tijd. Helemaal vergeten zijn we ze niet, groenten zoals die goede oude schorseneren, alleen krijgen ze zelden meer creativiteit toegemeten dan een badje van witte saus. Hoog tijd om met je eigen handen te ontdekken waarom deze ouderwetse groenten keukenmeidenverdriet worden genoemd. Na al dat schilwerk verdienen ze een extra twist.

Tip 6: Ontdek wat vegan/vegetarisch eten écht met je lichaam doet

Gooi het onderwerp vegan op tafel en de beweringen over hoe (on)gezond dit eetpatroon al dan niet is, vliegen binnen de kortste keren over tafel. “De mens is gemaakt om vlees te eten”, klinkt het bij wie geen fan is van vegan eten, “van vegan eten val je sowieso af” hoor je bij de aanhangers. Maar kloppen die stellingen wel?

Volledig scherm Een heerlijke curry kan je makkelijk vegetarisch maken én verovert al je smaakpapillen. © Getty Images

Tip 7: Laat je in de watten leggen

De VeggieChallenge betekent helemaal niet dat je dertig dagen lang zelf moet koken. Meer nog, het lijkt ons het perfecte excuus om nieuwe culinaire ontdekkingen te doen. Geen idee waar je je veggietour moet starten? Bij deze vijf adressen - één per provincie - schuif je je voetjes probleemloos onder tafel en stap je met een blije buik weer buiten.

Tip 8: Presenteer je menu met de juiste boodschap

Heb je mede-eters aan tafel die niet helemaal overtuigd zijn van jouw keuze om een veggie gerecht te serveren, dan kunnen de inzichten uit dit wetenschappelijk onderzoek van pas komen. Voor het onderzoek kregen restaurantgangers de keuze tussen een burrito met bonen en eentje met vlees. Daarbij kregen ze telkens een andere boodschap op het menu, een die overhaalde 90% om te kiezen voor de veggie burrito.

Tip 9: Weet wat je binnenkrijgt als je de VeggieChallenge langer wil doorzetten

Misschien is de VeggieChallenge voor jou het ideale moment om eens te proberen hoe een vegan levensstijl je bevalt. Als je de overstap maakt én zeker als je hem langer dan dertig dagen volhoudt, is het wel belangrijk om te weten wat dit inhoudt voor je gezondheid.

