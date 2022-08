Dit zijn de heetste pepers om mee te koken én zo gebruik je ze in een gerecht: “Bij deze lijkt het alsof je pepperspray eet”

Je tong in vuur en tranende ogen: niet veel mensen zijn fan van pikante pepers in hun gerechten. Toch kan je ze wel gebruiken als unieke smaakmaker. Maar welke zijn er geschikt om mee te koken? Hoe pikant zijn ze precies en wat verklapt de kleur daarover? De Nederlandse peperspecialist Jeroen Hazebroek en wetenschapsexpert Martijn Peters leggen het voor je uit. “Echte peperliefhebbers eten deze zelfs uit het vuistje.”

Om te weten welke peper je voor welk gerecht moet gebruiken, is het handig om te weten hoé pikant een peper precies is. “Daarvoor maken we gebruik van de Scovilleschaal”, weet wetenschapsexpert Martijn Peters ons te vertellen. “Die meet de hoeveelheid capsaïcine. Deze stof activeert de hittedetectoren in onze mond en zorgt voor nog heel wat irritatie op zijn reis door ons lichaam. Hoe hoger de peper op de schaal scoort, hoe heter de peper zal zijn. Een fles tabasco schommelt bijvoorbeeld tussen de 2.500–5.000 SHU (Scoville Heat Units), wat best meevalt.”

“Sommige pepers bevatten weinig of geen capsaïcine. Denk bijvoorbeeld aan een paprika”, vult Jeroen Hazebroek aan. De Nederlandse barbecue-kok schreef het boek ‘Hete Pepers’ en kweekt de smaakmakers ook zelf. “Er bestaan zo’n dertig soorten chilipepers, waarvan het merendeel wilde soorten zijn.” Wij zetten de opvallendste pepers op een rijtje, van mild naar superpikant.

Dit is een niet al te grote, kegelvormige peper met een afgeronde punt en een redelijk dik vruchtvlees. De meeste varianten zijn rijp en/of eetbaar wanneer ze groen zijn. Al kunnen ze vaak nog doorkleuren naar rood. Deze peper is zowel rauw als gebakken eetbaar. Ideaal als snack of bij nacho’s. Ook kan je ze makkelijk aan gerechten zoals chili con carne toevoegen.

Dit is een middelgrote, lange peper die een beetje krom is. HIj is redelijk smaakvol en heeft een dik vruchtvlees. De lombok wordt vaak vers gebruikt in sambals en sauzen. De smaken komen bovendien beter naar voor als je de peper bakt (sambal goreng). De gedroogde variant is dan weer geschikt om mee te stoven of voor een olie, zoals vaak wordt gedaan in de Chinese keuken.

Deze meer dan pittige peper wordt ook wel Birdseye Pepper of Thai Chili genoemd. Je kan deze grote smaakmaker zowel in het groen als rood verkrijgen. Echte peperliefhebbers eten ze uit het vuistje. Al kan je deze ook perfect gebruiken in een Indonesische sambal.

De heetste peper in de traditionele Mexicaanse keuken. Het is een aromatische, veelzijdige peper met vele varianten. Je kan eigenlijk alles met de habanero: vers in een salsa, meebakken in stoofgerechten, op zuur zetten, drogen en roken. De klassieke, rode habanero ligt rond de 100.000 SHU. Doorgekweekte versies, zoals de chocolade gekleurde variant en de Red Savina, kunnen zo heet worden als 500.000 SHU.

Een rode gerimpelde peper, die er een beetje uitziet alsof het de mazelen heeft: dat is de ghost pepper. Zelfs als je er naar kijkt, krijg je het al een beetje warm. Deze peper uit India was jarenlang de heetste peper ter wereld. De Ghost Pepper kan je bijvoorbeeld gebruiken in een peperolie, een curry-pasta of om een kip aan het spit mee te marineren.

De Caroline Reaper is een vrucht die de vorm heeft van een gebalde vuist. Deze peper is niet groot, maar is wel degelijk de heetst gemeten peper op onze planeet. Volgens ervaringsdeskundigen lijkt het bijna alsof je pepperspray aan het eten bent. Ook nadat je ze droogt of oplost in olie, blijven de aroma’s heel intens. Wees dus gewaarschuwd.

Hoe ga je met pikante pepers aan de slag?

“Aan iedereen die graag pepers in gerechten wil steken, raad ik eerst aan om jezelf te trainen”, zegt Hazebroek. “Bouw de pikantheid langzaam op, en verminder de hitte-impact door ze bijvoorbeeld te drogen, te doseren of te gebruiken in een saus met andere ingrediënten. In België bestaan er verschillende webshops die pepers verkopen en die je daarbij graag advies zullen geven. Als je zoiets vaak doet, zal je merken dat je er aan gewend geraakt. Het is immers niet zo dat pepers je smaakpapillen zullen verwoesten.”

“Dat klopt”, bevestigt wetenschapsexpert Martijn Peters. “Uit onderzoek blijkt dat als je regelmatig pikant eet je het smakelijker zal beginnen te vinden. Maar er is ook een afname in gevoeligheid op korte termijn. Zo zullen de hitte-detectoren zich tijdelijk verbergen na het eten van iets pikant. Ze doen dit om zichzelf te beschermen tegen eventuele ‘schade’. Maar zodra de kust weer veilig is, komen ze terug en zal je opnieuw dat pikante gevoel ervaren.”

Kleur en smaak Volledig scherm © Getty Images Pepers kunnen dan wel voor een overheersend hittegevoel in je mond zorgen, ze bevatten wel degelijk aroma’s. Iedere kleur heeft een eigen aroma. Jeroen Hazebroek zet ze even voor ons op een rijtje. • groen – fris, bitter en bladgroen, aroma’s van groene appel

• wit – fris, lichte bitterheid, aroma van frisse peer of zoetere appel overgaand in citrus

• geel – lichtzoet, citroen- en limoengeuren, ananas en rijpe peer, bloemige aroma’s

• oranje – zoeter, funky of licht gefermenteerde geur, mango-, perzik- of abrikoosgeuren

• rood – rijper, aroma’s van rood fruit zoals aardbeien en frambozen, druiven of volle rode wijn

• chocolade – vol rijp, boventonen van blauw fruit zoals bessen en bramen

