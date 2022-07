Dit zijn de 5 leukste zomerbars van het jaar: onze HLN-jury passeert bij elk van hen om de beste te kiezen

1. Antwerpen: Bar Zuid, Rijkevorsel

De concurrentie is groot in het Antwerpse. In ‘t Stad bots je op enkele grote zomerbars met jaren ervaring op de teller, maar ook in de groene gemeenten duiken overal zomerse pareltjes op. Een van die toplocaties gaat overduidelijk lopen met het meest aantal stemmen: Bar Zuid in Rijkevorsel. Op een opslagterrein van een schroothandelaar creëren Charlotte Swaegers en Toya Matthé een vrolijke oase met een puur vakantiegevoel. De vele speelopties voor de kinderen, het zand aan je voeten en het uitzicht op de velden met grazende schapen maken deze plek uniek. Foodtruck Twins en de eigen ijscokar van Bar Zuid stillen grote en kleine hongertjes en natuurlijk zijn er cocktails om gezellig mee in een strandstoel te toasten.

2. Oost-Vlaanderen: Gazon, Gent

“In Oost-Vlaanderen wordt de eer van de provincie verdedigd door een rasechte Gentse zomerbar. Er was nochtans heel wat concurrentie met originele initiatieven van kasteeltuinen tot sappige weides, maar de finalist werd Gazon uit Gent die in de tuin van ijsbaan Kristallijn voor het derde jaar op rij zijn culinaire troeven uitspeelt. De majestueuze treurwilg, sfeervolle lampionnetjes en een partijtje darts of petanque weten de Gentenaars duidelijk te overtuigen. Ook een troef: de tapas zijn hier net iets verfijnder dan ergens anders en in het weekend worden de Ofyrvuren in vuur en vlam gezet. “Voor het jurybezoek steken we ze wat vroeger aan, zodat we onze barbecuehapjes voor hun neus kunnen grillen”, klinkt het bij uitbater Jonas Vercruyssen.

3. West-Vlaanderen: Pata Pata Beach Bar, Middelkerke

“Uitgestrekte polders, authentieke dorpjes en legendarische gastvrijheid: in West-Vlaanderen lijkt er een perfect microklimaat te bestaan voor zomerbars want je vindt ze overal. Maar de ultieme troef is natuurlijk de kust, dus het zal niet verbazen dat een rasechte beach bar zal proberen om de jury voor zich te winnen. “Zo blij dat we finalist zijn”, klinkt het bij de uitbaters. “Voor Piet Huysentruyt gaan we extra ons best doen!”, vervolgen ze enthousiast. Het ruisen van de zee, zand tussen je tenen en de magische zonsondergang zijn al verzekerd. Pata Pata Beach Bar strooit er nog een laagje Ibiza over met witte meubeltjes, felblauwe accenten en een cocktailkaart die helemaal bij de setting past.

4. Limburg: Siwel, Wellen

In het groene Limburg met zijn vele fiets- en wandelpaden vind je zomerbars langs het kanaal, midden in de velden of bossen, ideaal voor een verkwikkende pauze. Zo’n - nogal letterlijk - verborgen parel is de privétuin van Siwel in Wellen. Je zou hem bijna voorbij lopen, maar toch slagen Sibert Diepvens en Berre Swinnen erin om hun zomerbar bekend te maken bij het grote publiek en het hart van de Limburgers te veroveren. “Wij doen ons best voor al onze klanten, dus de jury is ook zeker welkom”, laten ze weten. De schattige Wallaby, pauwen en konijnen zorgen voor een hoge aaibaarheidsfactor die hopelijk ook de jury kan charmeren.

5. Vlaams-Brabant: Café Jardin, Tervuren

In Vlaams-Brabant surfen de meeste zomerbars op het gemeenschapsgevoel en dan hebben ze vooral de ambitie om weer wat ambiance in het dorpsleven te brengen. Café Jardin in Tervuren is een mooie titelverdediger van die lokale ambiance. Elke vrijdag geven ze het podium in handen van een plaatselijke band die mag proberen om het volk aan het dansen te krijgen. Met een glas in de hand en een smakelijk hapje erbij is het niet moeilijk om deze gezellige tuin als een stukje vakantieparadijs om de hoek te zien.

