Dit waren de 5 beste foodstands op Tomorrowland volgens Gault&Millau en in deze restaurants kan je al dat eten zélf gaan proeven

Dat Tomorrowland één groot culinair feest was, moeten we waarschijnlijk niet meer vertellen. En dat is niet alleen de festivalganger opgevallen, want ook een team inspecteurs van de restaurantgids Gault&Millau was aanwezig om te proeven bij alle foodstanden. De gids reikt daarbij 5 awards uit aan de beste restaurantconcepten. Het beste nieuws? Je kan het hele jaar door bij die restaurants zelf een tafel boeken. Dit zijn de adresjes én zoveel betaal je er voor een etentje.

Op de 16e editie van Tomorrowland in Boom, die dit jaar drie festivalweekends lang duurde, kon je smullen aan maar liefst 60 foodstanden. Van festivalklassiekers met een twist tot een uitgebreid meergangendiner, of ’gewoon’ een bord van een Aziatische chef om af te likken: je vond er zowat alles terug. Wie spijt had dat hij niet tot op de festivalwei kon geraken of een ticket gewoon te duur vond, kan nog terecht bij de onderstaande vijf restaurants en foodconcepten die door Gault&Millau een speciale award uitgereikt kregen.

1. Beste festival food: streetfood

Volledig scherm Double smashed cheeseburger van Luc De Laet © KVL

Wie thuis wil verder genieten van het béste streetfood van het dansfeest in Boom moet een bezoekje brengen aan de Butcher’s Store van De Laet & Van Haver. Hun smashed cheeseburger kreeg de hoogste gemiddelde score van alle gerechten op het festival. “Het zachte broodje was goed van smaak en werd op de Ofyr aan de stand lichtjes opgewarmd”, klinkt het bij Gault&Millau. “Per burger werden twee stukjes kwalitatief vlees gesmashed op de plaat. Het vlees zelf was een echte smaakbom en kende een perfecte verhouding met de sla, de saus en gesmolten cheddar.” Geen zin om zelf een poging te wagen om met hun hamburgers het streetfood thuis op tafel te krijgen? Dan kan je altijd een plekje boeken in Maven, het vleesrestaurant van De Laet. Bij Maven betaal je 75 euro per persoon voor een menu zonder aangepaste dranken of kies je gewoon à la carte.

Waar? • The Butcher’s Store in Hove, Antwerpen-Zuid of Antwerpen-Berchem

• Maven in Antwerpen

2. Beste festival food op gastronomisch niveau

Volledig scherm Thomas Van der Flaas © Tomorrowland

Chef Thomas Van der Flaas viel in de prijzen aan de Mesa Bites stand met zijn gekruide bereiding van sappige varkenswang met à la minute geschroeide langoustines en luchtige knolselderpuree. “Ongelooflijk knap dat je dit op een festival kan eten", aldus de inspecteurs van de restaurantgids. Wie zelf gerechten van de hand van Thomas wil proeven, boekt graag een tafeltje in restaurant Seir in Kasterlee. Je betaalt er 90 euro voor een vijfgangenmenu en 107 euro voor een zesgangenmenu, je kan er aangepaste wijnen bij krijgen als je een supplement betaalt.

Waar? • Seir in Kasterlee

3. Beste healthy food

Volledig scherm Healthy tomato gerecht van restaurant Ponyhof © Tomorrowland

Omdat het ook op een festival niet altijd ongezond eten moet zijn, pakt Tomorrowland elk jaar uit met een reeks vegan en vegetarische gerechten. Gault&Millau was verrast door de samenwerking van het uit Duitsland overgekomen team van het Michelinrestaurant Ponyhof in samenwerking met Wussler & Chefstalk. Een ongezien lekker bord vol heerlijke tomaten kon hen overtuigen. “Het is subliem, eenvoudig en toch vol diepgang. Perfect gerijpte tomaten, niet gekneusd en in diverse texturen opgepept met pepers en jus in gazpachostijl met juiste aciditeit. De olie van groene kruiden, waterkers en à la minute afgebakken brood maakten het compleet. Chefstalk is het grootste online platform voor culinaire professionals en sowieso interessant om te volgen als foodie. En als je nog langer op de feestvibes wil doorgaan, boek dan gerust een tripje naar Gengenbach in Duitsland om bij Ponyhof verder te genieten.

Waar? • Ponyhof, Gengenbach in Duitsland

4. Beste creativiteit

Volledig scherm Tel Aviv bloemkool van chef Bart De Pooter © Tomorrowland

Tweesterrenchef Bart De Pooter verscheen al in het culinair nieuws dit jaar omdat hij als chef instaat voor de eerste volledig plantbased hotelervaring in Sapphire House Antwerp en dat hij vernieuwend uit de hoek durft komen is ook Gault&Millau niet ontgaan. Voor hen was de Tel Aviv roasted cauliflower een voorbeeld van hoe gezond eten en creativiteit op een festival perfect kunnen samengaan. “De hele bloemkool werd perfect gegaard met een zachte structuur binnenin en verder gegaard in de oven met een lichte crunch als resultaat.” De bloemkool werd afgewerkt met een goed gekruide saus van groene kruiden, opgefrist met citrus en afgewerkt met verse rucola en granaatappel.”

Wie zelf van die kookkunsten wil proeven, moet in Antwerpen zijn bij WILD’n en PLANT’n of bij De Pastorale (**) in Reet. Bij die laatste kan je terecht voor een vijfgangenmenu aan 205 euro zonder aangepaste wijnen. Bij PLANT’n is het à la carte en WILD’n gaat binnenkort pas open.

Waar? • Restaurant PLANT’n zorgt voor ontbijt, lunch, diner én roomservice bij Sapphire House Antwerp.

• Restaurant WILD’n zorgt voor een plantaardige fine dining experience, dit moet nog opengaan.

• De Pastorale in Reet

5. De beste restaurantervaring

Volledig scherm Brasa op Tomorrowland van De Laet & Van Haver © Tomorrowland

In het algemeen was de beste restaurantbeleving volgens Gault&Millau bij Brasa. Ook hier duikt opnieuw De Laet & Van haver op, al enkele jaren een vaste waarde met hun talrijke ofyrs en vleesspit. Dit jaar gingen ze naast hun streetfood voor een exclusieve deluxe experience met een welkomstcocktail, een Butcher’s shot en Piemontese tartaar op een halve limoen met tequila als shot. Verder was er een surf-en-turfgerecht met pulpo en simmenthal rundvlees, gecombineerd met een selectie gegrilde groenten, puntpaprika en gerookte choronsaus. De wagyu beef was het slotstuk dat het geheel compleet maakte.

Waar? • The Butcher’s Store in Hove, Antwerpen-Zuid of Antwerpen-Berchem

• Maven in Antwerpen

