“Dit vlees is een betaalbaarder alternatief voor een klassieke steak”: topslager Hendrik Dierendonck beantwoordt 10 lezersvragen over barbecueën

Waarom is de pornstar martini plots weer zo populair?

Als er één foodtrend is die deze zomer opvalt, dan is het wel de revival van retro-cocktails. De pornstar martini lijkt daar dit jaar bij naar voor te treden. Al is dat zeker geen niéuw drankje. Hoe komt het dat deze plots opnieuw zo populair is? Hoe maak je hem makkelijk zelf? En hoe kwam hij aan zijn naam? Bartender Yuni Herremans van Bistro Monroe en horeca-ondernemer Kasper Stuart leggen uit.