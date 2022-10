Dit is waarom een glas water anders smaakt als je het een nachtje laat staan

Laat jij ook regelmatig een glas water staan op je salontafel of nachtkastje? Dan heb je ongetwijfeld al gemerkt dat de smaak van het water anders is wanneer je er de dag erna van drinkt. Hoe komt dat? En is het gezond om het glas dan nog leeg te drinken? Bio-ingenieur Nico Boon (UGent) legt het ons uit.

Een glas water op je nachtkastje laten staan: het kan handig zijn om je droge keel ‘s nachts mee te spoelen of om een onplezierige ochtendadem tegen te gaan. Maar is water zo lang laten staan wel een goed idee voor je gezondheid? “Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat het water in ons land van een heel goede kwaliteit is”, vertelt bio-ingenieur Nico Boon. “Dat geldt zowel voor ons flessenwater als voor kraantjeswater.”

Slechte bacteriën en slechte smaak?

Het water is erg biostabiel en bevat bovendien miljoenen goede bacteriën. “Ze maken ons dus niet ziek en slechte bacteriën krijgen door al die biostabiliteit amper de kans om zich te vormen.” Daardoor kan het dus geen kwaad als je bijvoorbeeld een glas water een tijdje laat staan, of een nacht. “Het is niet dat er plots slechte bacteriën in het water gaan zitten.”

Quote Die smaakveran­de­ring die je meen te proeven, zit niet in je hoofd. Nico Boon, bio-ingenieur

Maar die smaakverandering die je meen te proeven, zit niet in je hoofd. “Water kan wel degelijk van smaak veranderen door het een nachtje in een glas te laten staan. Dat komt omdat de chemie van het water ondertussen kan veranderen.” Iets wat microbioloog Frederik Hammes (EAWAG) ook al eerder bevestigde aan de site Quest. “Vanuit de lucht wordt er koolstofdioxide opgenomen. Dit zal de pH-waarde of zuurtegraad van het water doen verlagen, en daardoor voor een iets zuurdere smaak zorgen. Iets wat absoluut niet schadelijk is, wel een tikkeltje minder lekker. Het aantal bacteriën in een open glas water verandert ook wel, maar is niét schadelijk. Of toch niet in ons land.”

Geldt hetzelfde voor water in een drinkbus?

Ook wie na een paar dagen een uit het oog verloren drinkbus aan de lippen zet, merkt waarschijnlijk een geur- of smaakverschil op. Hoe komt dat dan? “Dat is een ander verhaal”, vervolgt Boon. “Wanneer je van een drinkbus drinkt, komt je speeksel terecht in het water. Dat kan in dit geval zorgen voor de groei van slechte bacteriën. Maar zoiets is nogmaals erg uitzonderlijk. Het water in België kan je heel lang bewaren zolang je het koel en donker bewaart, zoals meestal ook staat aangegeven op de verpakkingen van flessenwater.” Al kan je het natuurlijk jezelf ook makkelijk maken en gewoon ieder dag een nieuw glas water inschenken. Zo ben je zeker dat je water altijd een frisse smaak heeft.

