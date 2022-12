Dit is het alcoholische drankje met de minste calorieën om te klinken op het nieuwe jaar

In december is er veel te vieren. En bijgevolg vaak ook veel te drinken. “Vergis je niet: alcohol bevat meer calorieën dan suiker”, vertelt diëtiste Sanne Mouha. “Zo is 1 gram alcohol goed voor 7 kcal, terwijl dezelfde hoeveelheid suiker 4 kcal bevat. Bij cocktails wordt er vaak nog een schepje bovenop gedaan, met smaakmakers zoals vruchtensap en suikersiroop. Dat maakt dat ook een mocktail niet altijd zo onschuldig is als hij lijkt: door de siroop, frisdrank en fruitsap stijgt het calorie- en suikergehalte snel. Bovendien hebben veel mensen de neiging om een mocktail sneller leeg te drinken. Daarom geldt ook bij alcoholvrije alternatieven: geniet rustig en drink water tussendoor. Al zal een alcoholvrij drankje altijd gezonder zijn dan eentje met alcohol.”

Optimaal en verantwoord genieten

Pas niet enkel op met een ijskoud aperitief, wees ook voorzichtig met mixdrankjes met bijna alleen alcohol, zoals negroni, long island iced tea en picon vin blanc. “Of drink er een kleinere portie van. Net zoals een kleiner glas wijn op zich geen slecht idee is. Is het jou ook al opgevallen dat de glazen wijn steeds groter worden? Nochtans heb je er alle baat bij om de glazen klein te houden. We hebben namelijk de neiging om de porties te onderschatten, waardoor we een groot glas even snel leegdrinken als een kleiner exemplaar. Daardoor zijn we ons ook minder bewust van hoeveel we precies ­gedronken hebben. Ijsblokjes kunnen er ook voor zorgen dat je minder snel je glas leegdrinkt. Kies voor diepvriesstenen of herbruikbare ijsblokjes. Als je drankje verwatert, heb je de neiging om het sneller leeg te drinken. Met herbruikbare ijsblokken blijft je glas heerlijk koel én even smaakvol. En last but not least: drink je glas niet leeg als het je niet smaakt.”