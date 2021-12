“Dit is een extra prikkelend bier met fijne bubbels”: onze biersommelier proeft brut bier voor de feestdagen

Ze durven het bijna niet zeggen, maar deze 7 onderne­mers boeken meer winst door corona: "Aantal projecten verdrievou­digd”

In de grootste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog is het voor veel bedrijven pompen of verzuipen, maar niet voor allemaal. Voor andere was het de voorbije maanden alle hens aan dek en met gemengde gevoelens vaak. “Ik wil geen belachelijke winst maken, ook al zou het kunnen.” Welke ondernemers en sectoren hebben het momenteel druk en is hun omzet is geëxplodeerd door corona? Deze zeven ondernemers getuigen over hun ‘booming business’.

1 december