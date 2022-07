Dit is de winnaar van De Leukste Zomerbar van het jaar: “Deze chef kent duidelijk iets van smaken en technieken!”

Gazon uit de groene rand van Gent is vanavond verkozen tot Dé Leukste Zomerbar van het jaar door HLN. De driekoppige jury, bestaande uit Piet Huysentruyt, Sepideh Sedaghatnia en Jelle Beeckman, was serieus onder de indruk van het eet- en drinkaanbod hier. “De HLN-lezers weten duidelijk waar het goed is”, vertelden ze. “Wat een erkenning!", klinkt het bij de uitbaters. “Dit gaan we voor de rest van ons leven meedragen.”

De HLN-lezer is duidelijk fan van de vele zomerbars in Vlaanderen. Uit 400 zomerbars kozen ze vijf finalisten: voor iedere provincie één. Deze vijf kregen bezoek van de HLN-jury. Niemand minder dan topchef Piet Huysentruyt, wijnconsulent Sepideh Sedaghatnia en The Messy Chef Jelle Beeckman beslisten dat Gazon in Gent zichzelf dit jaar De Leukste Zomerbar mag noemen.

De zomerbar slaagde erin om de jury te overtuigen met hoge scores. “We zijn onder de indruk”, klonk het unaniem bij de jury. “Hoewel het een grote zomerbar is, hangt er tot in de kleinste hoekjes en zelfs tot op de toiletten een chille vakantiesfeer. Ook de kwaliteit van de drankjes zit helemaal goed,” luidt de conclusie van Sepideh. Topchef Piet was vooral fan van de grillworst die in zijn ogen zelfs een ster zou verdienen. “Deze chef kent iets van smaak en technieken én het is commercieel goed neergezet.” Ook over de prijs-kwaliteit heeft de jury veel goeds te vertellen. “Voor 8 tot 15 euro heb je een gerecht en met 1 tot 2 gerechten heb je zeker gegeten, tenzij je de jury van HLN zomerbar bent”, lacht Jelle.

Quote We hebben voor de zekerheid een extra paar grillwor­sten besteld en de garnaalbal­le­tjes die Piet Huysen­truyt maar niets vond van de kaart geschrapt. Asger De Loof

Extra grillworsten besteld

Het viertal achter Gazon, moet nog een beetje bekomen van het nieuws dat ze zich De Leukste Zomerbar mogen noemen. “Ik was nog niet goed wakker toen ik het telefoontje kreeg, maar ik ben meteen uit mijn bed gesprongen om de anderen te bellen”, vertelt Asger De Loof. “We hadden wel wat schrik van de commentaar van Piet”, geeft mede-vennoot Jonas Vercruyssen toe. “Maar hij gaf heel opbouwende feedback. We hebben voor de zekerheid een paar extra grillworsten besteld en de garnaalballetjes die hij maar niets vond zijn van de kaart geschrapt.”

Met die kleine aanpassingen is Gazon volledig klaar om de trofee uit handen van Piet Huysentruyt en Jelle Beeckman in ontvangst te nemen. “En dan is het tijd voor een serieus feestje om deze ontlading te vieren”, lacht uitbater Jonas. “Dit is een avond om iedereen te bedanken. En dan vooral ons team, want zij zijn het succes van Gazon. Dankzij hen is dit ‘De Leukste Zomerbar’.”

Moeilijke keuze

Sinds 25 juni konden de lezers van HLN sterren uitdelen en zo mee beslissen welke zomerse pop-up de titel van De Leukste Zomerbar het meest verdient. Via deze tool ontdek je alle adressen die kans maakten op de titel en doe je inspiratie op voor je volgende bezoekje. Zo’n 260.000 zomerbarfans gaven langs die weg een score aan hun favoriete zomerbar en beslisten zo welke vijf finalisten een bezoek zouden krijgen van de professionele jury van topchef Piet Huysentruyt, wijnconsulent Sepideh Sedaghatnia en The Messy Chef Jelle Beeckman. Het drietal maakte een tournee langs alle provincies en hield halt bij Siwel in Wellen voor Limburg, Bar Zuid in Rijkevorsel voor Antwerpen, Café Jardin in Tervuren voor Vlaams-Brabant, Gazon in Gent voor Oost-Vlaanderen en Pata Pata Beachbar in Middelkerke voor West-Vlaanderen.

“De HLN-lezer weet duidelijk waar het goed is en heeft het ons zeer moeilijk gemaakt”, klonk het bij Piet Huysentruyt tijdens de trip langs zomerbars. Het was geen simpele taak voor de jury om het juiste aantal sterren te bepalen voor iedere finalist. “De concepten waren heel uiteenlopend: bij de ene was de omgeving eerder basic, maar het eten van topklasse, bij de andere waan je je in Ibiza maar mocht er toch iets meer huisgemaakt uit de keuken komen”, vertelt wijnadviseur Sepideh Sedaghatnia. ”De sfeer was overal zalig zomers, het eten én de cocktails waren van goede kwaliteit”, klinkt het bij The Messy Chef Jelle Beeckman. “Ook al waren er hier en daar minpuntjes, we werden toch telkens van onze sokken geblazen door wat die ondernemers op korte tijd uit de grond stampen,” vat Piet Huysentruyt samen.

