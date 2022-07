Dit is de jury van De Leukste Zomerbar van het jaar: stem jouw favoriet nog één week lang tot in de finale

Chef-kok Piet Huysentruyt, sommelier Sepideh Sedaghatnia en Instagramchef Jelle Beeckman (The Messy Chef) gaan samen met het grote publiek op zoek naar De Leukste Zomerbar van 2022. De driekoppige jury brengt de vijf finalisten een bezoekje en kiest de beste eruit. Nog tot 22 juli kan je jouw favoriete zomerbar de finale in stemmen via De Leukste Zomerbar-tool . Wat verwachten ze van de locatie? En wat zien ze graag op de kaart staan? We gingen alvast even langs om te horen.

Piet Huysentruyt (59), televisiekok en stichter van sterrenrestaurant Likoké in Zuid-Frankrijk

Vlaanderens bekendste huiskamerchef vertoeft vaak in Zuid-Afrika en kan daardoor als de beste de exotische sfeer in zomerbars vergelijken met het echte werk. “Als het goed zit, krijg je in een tiende van een seconde een vakantiegevoel. Er zijn drie dringen waarmee een zomerbar mij kan overtuigen: eten, drank en vriendelijkheid”, aldus de chef.

“Wie mij een beetje kent, weet dat ik de man van het eten ben", vervolgt hij. “Of ik nu in een schuur gezet wordt of ergens anders, dat is allemaal goed voor mij, zolang het bord maar lekker is. En de bediening natuurlijk! Onderschat nooit hoe belangrijk die is. Een ober kan je bezoek maken of kraken. Als hij of zij een slechte dag heeft, mag het eten nog zo goed zijn: de kans is klein dat je ooit nog terugkomt. Matig eten met een bediening die je in de watten legt, wil je daarentegen wél nog een kans geven.”

Qua eten is Piet nogal snel in zijn oordeel. “Serveer rode bessen of een aardbei in mijn salade en je bent mij al kwijt. Dat betekent niet dat het haute cuisine moet zijn. Als je iets zoals tapas op de kaart zet, blijf dan bij wat je aankan. Balletjes in tomatensaus, patatas bravas, pan con tomate, ... maak de klassiekers zoals het hoort en dan kan je geld verdienen. Daar zal ik trouwens ook mee op letten: houden de uitbaters er iets aan over op het einde van de rit? De prijs-kwaliteit moet goed zitten voor mij.”

En hoe zit het met zijn favoriete zomerdrank? “Heel eenvoudig: ik ben tevreden met een glas rosé of een goede gin-tonic. Ik hoop dat de finalisten dit artikel lezen en notren dat ik gin-tonic in een longdrinkglas haat. En dat ik ook op alle details erbij let. Komt het ijs uit de diepvries? Is het muntblaadje vers? Staan er mocktails op de kaart waar is over nagedacht? Daar ga ik allemaal op letten.”

Sepideh Sedaghatnia (38), sommelier en eigenaar van restaurant Divin by Sepi

Bij een zomerbar denkt sommelier Sepideh Sedaghatnia spontaan aan de natuur. “Je voeten in het zand of een paar mooie bomen op de achtergrond, voor mij doet de locatie waar je zit veel. Daarna komt de aankleding: zit er een concept in en is daar ook wat verder over nagedacht? Verder valt kwaliteit mij meteen op, ook in de bediening. Als er allemaal jobstudenten aan het werk zijn, moeten ze goed gemanaged worden en bijvoorbeeld een briefing krijgen met de exacte verhoudingen en ingrediënten in iedere cocktail.”

Als sommelier is het logisch dat het oog van Sepideh meteen getrokken wordt naar die drankenkaart en wat ze geserveerd krijgt. “Dat is mijn dada”, lacht ze. “De kwaliteit van wat je in je glas krijgt is belangrijker dan een lange drankenkaart. Er mogen een aantal goed uitgevoerde klassiekers op de kaart staan, al word ik ook graag verrast door één of twee eigen creaties. Die moeten goed in balans zijn, dus ik hoop dat ze eerst grondig getest zijn. Als ik niet veel vertrouwen heb in de kaart bestel ik meestal een campari-tonic, daar kunnen ze niet veel mis mee doen. Echt plezier doe je mij daarentegen met een penicilline, een intens rokerig cocktail met whiskey en gember.”

De juiste hapjes vormen voor onze huissommelier de perfecte pairing bij een goede cocktail. “Ik ben iemand die graag knabbelt, dus daar kunnen ze mij zeker mee overtuigen. Ik vind het fijn als er wat diversiteit is: dus niet overal dezelfde tapas en nachos op de kaart. Die foodkeuze moet niet groot zijn, maar wel goed. Het is trouwens geweldig als een zomerbar iets vernieuwend op de kaart durft te zetten: zoals helemaal in de Aziatische sfeer duiken of niet alleen hummus serveren, maar het hele scala uit het Midden-Oosten. Een beetje Londense durf mag wel voor mij. Als je het goed doet, zijn mensen zeker bereid om daarvoor te betalen. En versheid, dat is tot slot ook cruciaal. Ik ben dol op ceviche of een paar oesters, dat loopt alleen goed af als ze recht uit de zee komen.”

Jelle Beeckman (33), foodblogger, bekend als The Messy Chef

Instagramchef Jelle Beeckman hangt zowat wekelijks in een zomerbar, bij voorkeur in het gezelschap van vrienden en kroost, en weet dus als geen ander waar een zomerbar voor hem aan moet voldoen. Een goede zomerbar neemt Jelle mee naar andere oorden. “Een mix van Spaanse fiesta en een zuiders briesje uit de Provence werkt om je even op reis te voelen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er ademruimte is. Veel volk ter plekke is oké, maar ik krijg niet graag het Oktoberfest-gevoel.”

Op de drankkaart gaat The Messy Chef op zoek naar klassiekers. “Die moeten wel volgens de regels van de kunst gemaakt zijn. Als de sangria niet huisbereid is, werk hem dan bijvoorbeeld wél af met vers fruit. Voor de cocktails is het belangrijk dat de eerste mojito die je bestelt even lekker is als de laatste, daarom is een recept essentieel. Liefst staan er ook goede non-alcoholisch drankjes op de kaart zodat wie geen alcohol drinkt dezelfde zomerbar-ervaring krijgt.”

Voor het eten trekt hij meestal niet richting een zomerbar, maar het is wél de factor die voor hem bepaalt of hij al dan niet blijft plakken. “Eten mag niet iets zijn wat op de kaart staat omdat mensen ‘toevallig een hongerke hebben’. Salami van witte producten of een zak chips met wat salsa uit een potteke, dat is te triest om te serveren. Lekkere tapas hoeven niet gecompliceerd te zijn. Bruschetta met tomaat en burrata, heerlijk! En als het eten goed is, beslis je al snel om toch nog een paar uur langer te blijven om het vakantiegevoel op te snuiven.”

Als die basis goed zit, zijn er nog twee extra’s die Jelle’s juryhart sneller doen slaan. “Een eerste pluspunt voor mij is als er ook aan kinderen gedacht wordt. Als er plaats is om te spelen, maakt dat het grote verschil. Al hoeft dat geen zot springkasteel te zijn. Ten tweede val ik voor de lokale factor, zodat je het dorp of de buurt wat leert kennen. Een biertje uit de streek, broodjes van de bakker om de hoek, een artiest die het podium mag veroveren, en ga zo maar door. Zo komt niet alleen de community van eters en drinkers bij elkaar, maar ook iedereen die dat eten en drinken maakt.”

