“Dit is comfortfood zoals je nog maar zelden ziet”: de 7 beste kookboeken voor onder de kerstboom

De Thaise keuken van Boo Raan

• In een notendop: Boo Raan is het enige Thaise restaurant in België met een Michelinster. De recepten zijn puur, fris én volledig in balans.

• Waarom is dit boek zo bijzonder? Chef Dokkoon Kapueak heeft een levensverhaal om u tegen te zeggen. Ze groeide op in grote armoede en vond in België een tweede leven.

• Wie maak je er blij mee? Iedereen die houdt van de échte Thaise keuken en gember van citroengras kan onderscheiden.

• Aan wie geef je dit boek beter niet? Spicy food-haters die steevast op veilig willen spelen met ‘zoetzure kip’.

De Thaise keuken van Boo Raan, Dokkoon Kapueak, € 29, Uitgeverij Lannoo

One Pan Perfect

• In een notendop: De Australische, populaire kookboekenschrijfster Donna Hay is de trends voortdurend een stapje voor. Haar recepten zijn eigentijds en hebben altijd dat tikkeltje ‘je ne sais quoi’.

• Waarom is dit boek zo bijzonder? Alle recepten worden bereid in één bakplaat. Ideaal voor iedereen die snel een eenvoudige maar verrukkelijke maaltijd op tafel wil toveren.

• Wie maak je er blij mee? Ruimdenkende hobbykoks met gevoel voor esthetiek en een hekel aan afwassen.

• Aan wie geef je dit boek beter niet? Mensen die enkel een microgolfoven hebben.

One Pan Perfect, Donna Hay, € 32,99, Uitgeverij Spectrum

Kleine Bakkers

• In een notendop: Eén van de beste boeken over zuurdesembrood werd geschreven door de Amsterdamse topbakker Issa Niemeijer-Brown. Van zijn hand is dit bakboek voor kinderen.

• Waarom is dit boek zo bijzonder? Het is prachtig vormgegeven met wonderlijke illustraties. De broodrecepten zijn ambitieus, maar worden heel goed uitgelegd.

• Wie maak je er blij mee? Nichtjes en neefjes die verslaafd zijn aan Junior Bake Off en een sneetje zuurdesembrood wel kunnen waarderen.

• Aan wie geef je dit boek beter niet? Kinderen die hun handjes niet willen vuilmaken en alleen sponzig wit brood uit een plastic zak lusten.

Kleine bakkers, Issa Niemeijer-Brown & Rachelle Klaassen, € 17,50, Uitgeverij Brandt

Ovenschotels

• In een notendop: De gezellige ballendraaier Wim Ballieu gaat back to basics met hachis parmentier en hespenrolletjes, maar introduceert ook exotische ovenschotels.

• Waarom is dit boek zo bijzonder? Dit is comfortfood zoals je nog maar zelden ziet. Bij elke foto wil je verder in je tv-dekentje kruipen en je krijgt ook zin om eindelijk nog eens te bellen met de bomma.

• Wie maak je er blij mee? Iedereen (van vegetariërs tot vleeseters) die opgroeide in de Vlaamse klei en ooit troost vond in een krokant korstje gegrilde kaas.

• Aan wie geef je dit boek beter niet? Eenzaten met een voorkeur voor functionele, smaakloze astronautenvoeding.

Ovenschotels, Wim Ballieu, € 24,50, Uitgeverij Pelckmans

Onweerstaanbaar kant-en-klaar

• In een notendop: Veel sfeer en lekkere gerechten in nauwelijks een kwartier tijd. Dat is de basis van dit boek, waarin twee foodstilisten creatief goochelen met kant-en-klaar.

• Waarom is dit boek zo bijzonder? Supermarktpotjes worden met een minimum aan inspanning omgetoverd tot oogstrelende, culinaire creaties.

• Wie maak je er blij mee? Instagrammende young professionals die indruk willen maken met hun dinner parties, maar dan zonder afwas. En zonder koken eigenlijk.

• Aan wie geef je dit boek beter niet? Hobbykoks die nog nooit een bouillonblokje hebben gekocht, moeiteloos mayonaise kloppen en graag opscheppen over hun zuurdesembrood.

Onweerstaanbaar kant-en-klaar, Virginie Schoelinck en Silke Van Engeland, € 24,99, Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts

Samen Eten

• In een notendop: Een ode aan het gezinsleven, waarin we alle beeldschermen aan de kant schuiven en samen tafelen met kind- en tienervriendelijke gerechten.

• Waarom is dit boek zo bijzonder? Zodra je een boek van Jamie Oliver opent, spat de levensvreugde ervan af. Wij verheugen ons al op die fantastische taco party.

• Wie maak je er blij mee? Van alleenstaande bakfietsouder tot groot gezin met zes kinderen: iedereen die geniet van blije gezichten aan tafel zal hier heel gelukkig van worden.

• Aan wie geef je dit boek beter niet? Mensen die eigenlijk niet zo graag eten en al tevreden zijn met een opgewarmd blik bonen in tomatensaus.

Samen Eten, Jamie Oliver, € 32,50, Uitgeverij Kosmos

Fast Food 3

• In een notendop: De vrouw die Vlaanderen moeiteloos gezonder leerde koken, bundelt in het derde deel van de Fast Food-reeks opnieuw een verzameling voedzame, lichte gerechten, zoals een ‘open lasagne van courgette en mozzarella’.

• Waarom is dit boek zo bijzonder? Sandra blijft altijd zo heerlijk gewoon en bij élk gerecht denk je: yep, dat gaat me lukken.

• Wie maak je er blij mee? Mensen die van drie walletjes willen eten: lekkere gerechten die snel klaar zijn én waar je niet dik van wordt. Tenzij je zes porties eet.

• Aan wie geef je dit boek beter niet? Iemand die standaard ontbijt met spek en eieren, luncht met een smos préparé en dineert met spaghetti bolognaise.

Fast Food 3, Sandra Bekkari, € 24,99, Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts

