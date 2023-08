Dit gebeurt er in je lichaam als je koffie drinkt op een nuchtere maag

Blokjes, bollen of crushed ice: welk ijs kies je best voor jouw cocktail?

Een cocktail of mocktail, het kan heerlijk verfrissend zijn. Je hebt ze ook in verschillende smaken. Maar één ding zal je er altijd in aantreffen: ijs. Iets waar de meeste mensen niet meteen aandacht aan besteden. “Nochtans is het juiste ijs kiezen belangrijker dan je zou denken”, aldus bartender Jules Verlinden van De Nieuwe Haan in Diest.