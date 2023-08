Dimsum met sojasaus

Van Aïki Noodles tot Indo Mie: welke instant noedels zijn echt lekker? Aziatische chefs proeven 10 soorten en vinden één topper

Met Pukkelop eind deze week en de belofte van perfect kampeerweer, is het hoog tijd om te beginnen nadenken over wat je nu weer eet op een camping. Instant noedels zijn populair on the go, maar kan zoiets ook lekker zijn? Aziatische chefs Hoa Truong en Huibrecht Berends van de bekende BÚN-restaurants in Antwerpen proeven 10 verschillende instant noedels met kippenaroma én zijn zelfs aangenaam verrast. “Lekker én er zitten groenten in.”