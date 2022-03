Diëtiste proeft 10 soorten fruitsap uit de supermarkt en deelt meermaals een 4/10 uit: “De claim ‘suikervrij’ is ontzettend misleidend”

Bij een gezonde start van de dag hoort een glaasje fruitsap, of dat is toch wat ons vroeger verteld werd. Maar is dat wel zo? En zorgt dat ene glas appelsiensap voor voldoende vitamine C om onze weerstand op peil te houden? “Fruitsap bevat vooral veel suiker, bijna evenveel als cola”, klinkt het bij diëtiste Iris Daems. Ze beoordeelt 10 soorten fruitsap uit de supermarkt om uit te zoeken of er in het aanbod een aanvaardbare keuze beschikbaar is.