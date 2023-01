Diëtiste beoordeelt 12 bouillonblokjes en deelt een 4/10 en 9/10 uit: “Bijna allemaal te hoog zoutgehalte, maar één is zeker een goede keuze”

Wie goede voornemens heeft om wat gezonder te eten, kiest al snel voor verse soep als lunch of avondeten. In die soep gooi je meestal een bouillonblokje als smaakmaker, maar welke ingrediënten zitten er in die bouillonblokjes? En zijn die gezond? Diëtiste Sanne Mouha neemt 12 kip-, rund- en groentebouillonblokjes onder de loep en velt haar oordeel. “Hier gaat het eerder over een samengeperst blokje zout.”