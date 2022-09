Diëtist legt uit wat het Spartaans dieet is waar Eddy Planckaert 18 kilo mee verloor: “Dit ontbijt is een aanrader voor iedereen, de rest kan beter”

In amper drie maanden tijd 18 kilo kwijtspelen: Eddy Planckaert (64) klaarde de klus met een zogenaamd Spartaans dieet. In ‘Dag Allemaal’ verklapt hij zijn grootste truc. “Vooral groenten eten en het middagmaal overslaan”, maar is zo’n strikt dieet wel een goed idee? En zullen die kilo’s op deze manier op lange termijn wegblijven? Diëtist Michaël Sels (UZA) geeft advies. “In sommige opzichten is dit eetpatroon een goede start, maar het is zeker niet perfect.”