“Die uitdrukking als mensen hun eerste hap nemen: dat vertelt zoveel meer dan eender welke review”: win een etentje van 150 euro bij de jongste chefs van Limburg

Vanuit zijn open keuken heeft Alexander Reniers een goed zicht op de gasten die ’s middags een snelle lunch meepikken of ‘s avonds uitgebreid komen genieten bij Osteria Moretti in Hasselt. Maar hij weet ook :“als je in een open keuken staat, kan je niet foefelen, de klanten zien alles wat je doet.”

JONGSTE CHEFS VAN VLAANDEREN. Maak deze week per provincie kennis met de toekomst van culinair Vlaanderen. In deze vierde aflevering lichten we de provincie Limburg uit. Speel iedere dag snel mee voor een tafeltje ter waarde van 150 euro bij één van deze getalenteerde chef-koks en ga zelf proeven of dit sterrenmateriaal voor de toekomst is.

Uit de keuken van Alexander Reniers komt een grote variatie aan gerechten. “’s Middags springt onze caesar salad eruit. We grillen onze sla op de barbecue en serveren die met een heel lekkere dressing. Als je dat één keer hebt geproefd, kom je terug”, garandeert de chef lachend. ’s Avonds is de kaart wat gastronomischer, maar de eer voor het topgerecht laat hij gaan naar zijn vriendin Tiana Moretti. “Haar dame blanche is een topper. Ze draait het vanille-ijs zelf en ook de chocoladesaus is superlekker.”

Versgedraaid ijs, Osteria Moretti ... dat doet een Italiaanse keuken vermoeden.

“Er waait wel een Italiaanse wind door ons restaurant, maar er zit evengoed een Oosterse of Afrikaanse tint in onze gerechten. ‘s Middags zijn we een casual lunchbar waar je kan genieten van een lekker gerecht met een goed glas wijn erbij. Mensen hebben op dat uur geen zin om twee, drie uur aan tafel te zitten. ’s Avonds schakelen we een niveau hoger met een keuken die uit alle hoeken van de wereld kan komen. We brengen een eerder klassieke keuken met superverse producten en maken heel veel zelf. Ook ons brood bakt Tiana zelf, ze steekt er veel werk en liefde in en dat proef je.”

Moet je naast liefde voor het vak ook lef hebben als jonge chef?

“Toen we pas open waren, merkte ik wel dat mensen verwachtingen hadden en dat ik me nog moest bewijzen. Vandaag heb ik het gevoel dat ze vooral geïnteresseerd zijn in wat er op hun bord komt. Ze vinden het chapeau dat het gemaakt is door een jonge chef, maar het moet toch vooral lekker zijn. Natuurlijk is het heel persoonlijk of het jou ligt om als jonge chef een eigen zaak te openen. Je hebt ondernemerszin nodig. We hebben nu een tweede zaak geopend omdat die kans op ons pad kwam, maar het is zeker niet zo dat ik een lijstje met dromen heb. Wat komt dat komt.”

Kijk je op dezelfde manier terug op de coronaperiode?

“In het voorjaar toen we net weer open waren, was het publiek heel uitbundig, ze waren echt zo blij dat ze terug konden komen eten. Nu lijkt alles min of meer terug normaal en ook al zijn er nieuwe regels, mensen blijven gewoon komen.”

Hoe kijk je naar de komende feestperiode?

“Heel veel ingrediënten zijn nu al een stuk duurder geworden, dus ik hou mijn hart vast wat dat gaat geven. Paddestoelen, schaal- en schelpdieren, ook sommige groenten schieten de hoogte in qua prijs en er is veel minder beschikbaar. Dat kan een uitdaging worden voor ons als chef.”

Quote Ik hoop dat mensen wat meer respect krijgen voor het personeel in de horeca. Soms hebben ze weinig geduld terwijl we ook maar mensen zijn die van ‘s morgens tot ‘s avonds werken

Wat gaat er volgens jou veranderen in de horeca in 2022?

“Ik hoop dat mensen wat meer respect krijgen voor het personeel in de horeca. Soms hebben ze weinig geduld terwijl we ook maar mensen zijn die van ‘s morgens tot ‘s avonds werken om ervoor te zorgen dat klanten het naar hun zin hebben. Ook al chef is dat respect veel belangrijker geworden. Vroeger kwam je er misschien nog mee weg om af en toe een tik uit te delen. Maar als je nu een scheldtirade zou lossen dan pikken medewerkers dat niet meer, ze zijn gewoon weg. En terecht. Ik heb het vroeger zelf ook nog meegemaakt, en ik vond het heel onaangenaam. Dat moet nu anders en dat gebeurt ook.”

Naar welke andere jonge chef kijk je op in Vlaanderen?

“Michaël Vrijmoed, Tim Boury, Nick Bril, Gilles Melchior. Misschien geen piepjonge chefs, maar het zijn jonge gasten die er staan naast de generatie grote namen. Het is niet mijn ambitie om in dat rijtje thuis te horen, ik doe veel liever wat ik nu doe. Het zijn lange uren, maar die twee kaarten, dat ligt me wel. ’s Middags kook ik wat meer casual, ‘s avonds mag het fancy zijn.”

In de lijst met jonge chefs staan opvallend veel mannen, zie je dat ook in jouw keuken?

“Tiana doet de patisserie en ze bakt het brood in onze zaak. Van mij mocht zij gerust ook in dit lijstje staan. Misschien schrikt het vrouwen meer af om chef te zijn, maar aan hun kookkunsten zal het zeker niet liggen.”

Ontdek de zeven andere jonge chefs uit Limburg Table’O - Mitchel Merola - Heers

Volledig scherm Het interieur van Tabl'O. © Stephan Vileyn De prachtige pastoriewoning uit de 19de eeuw vormt de gedroomde setting waar Mitchel en Daniela een B&B, bistro en gastronomisch restaurant combineren. Het duo bewees in het VTM-programma Mijn Pop-Up-restaurant al dat ze iets van koken kennen, nu bewijst chef Mitchel Merola dat iedere dag door producten uit eigen streek op te tillen met wereldse smaakmakers. Marsnil - Frederik Cornelis - Batsheers

Een wijndomein, een indrukwekkende vierkantshoeve waar het interieur je meteen zin geeft om urenlang aan tafel te zitten keuvelen. Voeg daarbij nog het talent van de jonge chef Frederik Cornelis én de heerlijke opbrengst van de terroirs in Haspengouw en je weet dat dit een winnende combinatie is. Cocotte - Jan Mangelschots - Lommel

In het interieur worden authentieke elementen harmonieus verweven in de hedendaagse en die trend trekt Jan Mangelschots door op het bord. Authentieke recepturen vinden harmonieus hun weg in de elegante, hedendaagse stijl die de chef in elk gerecht in balans weet te houden. 6 Zinnen - Jan Wouters - Hasselt

Wie een zesde zintuig heeft voor culinaire adresjes, heeft deze zaak in Hasselt al lang op zijn radar staan. Chef Jan en gastvrouw Caroline houden het graag klein en persoonlijk en nodigen hun gasten uit om met al hun zintuigen te genieten. Dankzij de pittige pareltjes die chef Jan Wouters op tafel brengt, hoef je daar weinig moeite voor te doen. Altermezzo - Jo Grootaers - Tongeren Volledig scherm Jo Grootaers in Altermezzo. © rv Een oude gemeenteschool is op zijn minst een originele locatie voor een sterrenrestaurant, maar eens binnen valt vooral de gezelligheid van het interieur op. Chef Jo Grootaers begon hier al te koken op zijn 19de en bouwde gerecht per gerecht zijn eigen stijl op. Die is fris, hedendaags en het jeugdig enthousiasme is perfect in balans met zijn vakmanschap en precisie. Innesto - Koen Verjans - Houthalen

De Barrier is een domein waar je kan overnachten, feesten en genieten van een maaltijd op sterrenniveau in restaurant Innesto. Hier beleef je alles in grandeur, het interieur ademt stijlvolle klasse en ook chef Koen Verjans werkt graag met luxeproducten. Die geeft hij de VIP-behandeling die ze verdienen. Leeuw - Laurens Snykers - Hasselt

Zijn zaak Zoethout verhuisde chef Laurens Snykers van Wellen naar Hasselt en hij vernoemde ze naar zijn sterrenbeeld: Leeuw. Zo’n verhuis in volle coronaperiode is een gedurfde zet en die eigenzinnige aanpak toont de chef ook in zijn keuken. Hij bespeelt een breed smakenpalet en toont zijn vakmanschap door ingrediënten ook buiten hun comfortzone met elkaar te combineren.

