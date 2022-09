Deze zoutoplossing is het ultieme katermiddeltje volgens het internet, maar werkt het ook echt?

Als je TikTok moet geloven is ORS hét middel tegen een flinke kater. Het poeder, te koop bij de apotheek, wordt meestal gebruikt tegen uitdroging, bijvoorbeeld bij reizigersziekte of diarree. Maar klopt het wel dat het ook tegen een kater werkt? Of is dat een influencerfabeltje?

ORS, kort voor oral rehydration solution, is een mengsel van zouten en druivensuiker. Het poeder is te verkrijgen bij de apotheek, drogist en supermarkt en wordt gebruikt tegen uitdroging, bijvoorbeeld door diarree of meermaals overgeven. Sommige TikTok-gebruikers laten zien hoe ze het middel gebruiken na een avond stappen. Het zou namelijk dé remedie tegen een kater zijn.

Het advies: drink één in water opgelost zakje ORS voor je gaat slapen en je wordt weer fris en fruitig wakker. En dat wordt maar al te graag opgevolgd. Wie inkopen doet voor een groot festival als Tomorrowland kan lege schappen verwachten.

Een kater, en de bijbehorende hoofdpijn, wordt deels veroorzaakt door uitdroging, en dus zou ORS-poeder uitkomst bieden. Toch is Floor van Bakkum sceptisch. Ze is preventiewerker verslavingszorg bij Jellinek, het Nederlandse expertisecentrum voor verslaving. “Theoretisch gezien zou het iets kunnen doen tegen het wateraspect van een kater. Maar dehydratatie is slechts één onderdeel. Daarnaast komen er toxische stoffen vrij bij het afbreken van alcohol, en zorgt drankgebruik voor een geïrriteerd maagslijmvlies. Geen middel gaat dat wegnemen.”

Quote De inname van grote hoeveelhe­den kan gevaarlijk zijn voor mensen met een hoge bloeddruk Annemieke Horikx, Apotheker

Remedie bestaat niet

Of ORS echt zo’n wondermiddel is, betwijfelt ook apotheker Annemieke Horikx, werkzaam bij Geneesmiddel Informatie Centrum van de Nederlandse apothekerskoepel KNMP. “Een remedie tegen een kater bestaat niet. Je kunt hem hoogstens verzachten.”

Wanneer je (te veel) alcohol drinkt, moet het lichaam hard aan de slag om die af te breken, en daarbij komt onder andere aceetaldehyde vrij. “Dit stofje zorgt voor bijwerkingen zoals hoofdpijn, misselijkheid, zweten en kan in hoge concentratie toxisch zijn.” De lever verwerkt stoffen op een bepaalde snelheid en dat kan niet versneld worden.

Volledig scherm © AFP

Volgens de experts is de beste oplossing om simpelweg minder te drinken. En als je toch een avondje wil doorzakken, werkt water drinken net zo goed tegen uitdroging. Van Bakkum: “Het watertekort bouw je de avond zelf al op, dus drink vooral veel water tijdens het drinken. Bovendien krijg je dan een vol gevoel, waardoor je weer minder alcohol drinkt.” Ook van belang als je gaat drinken: hoe je eraan toe bent wanneer je gaat drinken. Of je je goed voelt of genoeg ge­geten hebt, beïnvloedt de symptomen.

Onschuldig middel

Het gebruik van één zakje ORS is verder niet schadelijk. Voor de meeste mensen is het een vrij onschuldig middel, laat apotheker Horikx weten. Alleen bij inname van grote hoeveelheden kunnen risico’s ontstaan. “Er zitten veel zouten en suikers in. Normaliter gebruik je het poeder als je een tekort hebt aan deze stoffen, maar dat is bij een kater niet het geval. Het kan het kalium- en natriumgehalte verhogen, en die zouten moet het lichaam allemaal weer uitscheiden. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een hoge bloeddruk of nier- en hartstoornissen.”

Ook benadrukken de experts dat katers verschillen per persoon. Wat voor de ene een uitkomst is, kan voor de andere helemaal niet werken. Maar één ding is zeker, alcohol is hoe dan ook schadelijk voor het lichaam. Een kater heeft volgens Van Bakkum dan ook een functie. “Het ervaren van een kater is een beschermingsmiddel van je lichaam. Het wegnemen van die symptomen is niet positief. Want ook al heb je geen kater, het lichaam loopt sowieso schade op.”

Lees ook