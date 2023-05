“Deze tweede populairste koffieboon ter wereld is in 12 jaar tijd nog nooit zo duur geweest”: welke invloed heeft dat op de prijs van je kop koffie?

De Robusta-koffiebonen, de tweede populairste koffiebonen ter wereld, breken momenteel prijsrecords op de grote, internationale handelsbeurzen. “De boon is in twaalf jaar tijd nog nooit zo duur geweest”, laat persagentschap Reuters weten. Hoe komt dat? En zal dat de prijs van jouw kop koffie beïnvloeden? Koffiekenners Raf Van den Bruel en Peter Hernou leggen uit.

De cijfers liegen er niet om: de tweede populairste koffieboon ter wereld, de robusta-soort, wordt alsmaar duurder. Drie jaar geleden bedroeg de prijs voor een kilo Robustabonen op de groothandelsmarkt nog 1,31 euro. Vandaag is dat al 2,36 euro. Het is al geleden van 2011 dat we nog zo’n hoge prijzen hadden.

Hoe komt het dat de prijs van de Robusta-koffieboon plots zo hoog is?

“De hoge prijs is eigenlijk een combinatie van verschillende factoren”, legt koffie-expert Peter Hernou uit. “Allereerst is er het klimaat. Dat is de laatste jaren steeds onstuimiger geworden, waardoor boeren te maken krijgen met uitzonderlijke weersverschijnselen zoals hevige regen. Dat heeft een negatieve impact op de oogst, waardoor er minder aanbod is. En zoals je weet, zorgt een minder groot aanbod vaak ook voor een hogere prijs, wat in dit geval zeker zo is.”

Daarnaast is er volgens Hernou een groeiend nieuw bewustzijn in de koffiewereld. “Vroeger was er het idee dat de Robustaboon minderwaardig was. De boon zou niet zo kwaliteitsvol zijn als de klassieke Arabicaboon, en was daarom ook goedkoper. Die opvatting is stilaan aan het verdwijnen. Steeds meer producenten beseffen dat ze ook degelijke koffie kunnen maken met de Robustaboon. En als je meer kwalitatieve bonen kan maken, kan je daar natuurlijk ook meer geld voor vragen.”

De Arabica­boon is een pak duurder dan de Robusta­boon, het is dus logisch dat producen­ten meer en meer gaan experimen­te­ren met die goedkopere boon. Raf Van den Bruel

Dat bevestigt ook koffiekenner Raf Van den Bruel. “Je moet de Arabicaboon en de Robustaboon in de internationale markt altijd samen bekijken. De Arabicaboon is al eventjes in prijs gestegen. Het is dan ook logisch dat zijn grootste concurrent ook duurder gaat worden. Bovendien is het ook zo dat steeds meer mensen de voordelen van de Robustaboon gaan zien, en daardoor gaan investeren in de boon. De boon is bijvoorbeeld minder gevoelig, en kan daardoor meer verdragen op vlak van warmte. Dat is een groot voordeel voor de toekomst. In ons land bijvoorbeeld doen wetenschappers van de Plantentuin van Meise dan ook onderzoek naar ‘vergeten’ genetische Robusta-lijnen in Congo, die goede smaakeigenschappen hebben.”

Gaat jouw tas koffie binnenkort duurder worden?

“Allereerst moet je weten dat er in ons land nog best veel koffies worden gemaakt met 100% Arabicabonen. Dat is vaak een mengeling van verschillende soorten Arabicabonen”, duidt Hernou. Bij dat soort koffies ga je de prijsstijging van Robustabonen normaal minder snel voelen. “Je zal hier eerder de prijsstijging van de Arabicabonen zelf merken”, zegt Van den Bruel.

“Je hebt daarnaast wel veel mengelingen van de twee verschillende soorten bonen. Ook is het een populaire boon om te gebruiken in oploskoffie”, vult Van den Bruel aan. “In dat geval zou je een prijsstijging van de Robustabonen in theorie wel kunnen voelen. Al is dat op dit moment nog altijd heel moeilijk te voorspellen.”

Dat beaamt ook Laura Clays van consumentenorganisatie Testaankoop. “Het kan even duren voordat de gewone klant een mogelijke prijsstijging ondervindt. Koffieproducenten kopen hun bonen niet alleen, maar moeten ze daarna ook nog bewerken en transporteren. Zoiets kost tijd. Bovendien hebben producenten ook prijsafspraken met de supermarkten. Die prijzen veranderen niet zomaar, dus dat moet opnieuw onderhandeld worden.” Het zal met andere woorden dus nog enkele maanden duren, voordat jij er duidelijk iets van zou kunnen voelen in je portemonnee. Tijd om koffie in te slaan dan maar?

