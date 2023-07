"Deze tomaat blijft mijn smaakfavoriet bij mozzarella": welke tomaat hoort in welk gerecht? En hoe maak je ze klaar? Sandra Bekkari tipt

“Hey Google, zoek voor mij een recept” vs. “hey ChatGPT, stel mij een gerecht voor”: welke zoekmachi­ne is de beste keukenhulp?

Van papers schrijven tot fouten uit code halen: iedereen heeft de mond vol over ChatGTP. Maar kan artificiële intelligentie ook helpen onze maag beter te vullen wanneer we weer eens niet weten wat te eten vandaag? HLN Eten deed de test en dook de keuken in met ChatGTP én Google in de aanslag. Welke zoekmachine helpt ons het best? Hoe stelt de chatbot zijn recepten samen? En lost het recept de verwachtingen in?