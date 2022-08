“Deze grillige tomaat is een droomcombinatie met mozzarella en basilicum”: groentechef tipt welke tomaten er zijn en in welk gerecht ze het best passen

De zomer is hét tomatenseizoen bij uitstek, maar natuurlijk is er meer dan één type tomaat terug te vinden in de winkel. “Tomaten zijn heel breed inzetbaar”, vindt groentegoeroe en chefkok Frank Fol. Welke soorten zijn er allemaal en wat zijn hun kenmerken? En welke gebruik je het best in een tomatensaus, bij mozzarella of bij een tomaat-garnaal? De chef legt het ons uit en deelt een exclusief recept om het beste uit de groente te halen.

“De tomaat is waarschijnlijk de populairste groente in Europa, en daar zijn meerdere redenen voor,” begint Frank Fol. Enerzijds zijn tomaten onzettend gezond. “Naast een rijke hoeveelheid aan vitamine C, A, B3 en B8, bevatten ze veel licopeen: een voedingsstof die je beschermt tegen ader- en hartverkalkingen. Niet voor niets is het in Japan traditie om zieke mensen tomaten te schenken! Op 100 gram bevatten tomaten afhankelijk van hun grootte, smaak, rijpheid en soort maar 16 tot 31 kilocalorieën en 0 procent cholesterol, dus dik zal je er ook niet van worden. Hun enige ‘nadeel’? Ze bevatten eigenlijk geen vezels.”

Anderzijds zijn tomaten zeer breed inzetbaar. “Denk maar aan de tomaat in salades, in partjes op de barbecue, fijngesneden als kerstomaatjes, in de oven gevuld met vlees, andere groenten of een veggiemengsel, … En hoeveel pastagerechten zonder tomaten kan jij opsommen?”

Honderden soorten

Een tomaat is een topingrediënt dus. Al smaken niet alle tomaten hetzelfde. “10 jaar geleden hadden veel supermarkten amper drie soorten tomaten. Gelukkig zie je de dag van vandaag steeds meer oude soorten hun plaats heroveren in de winkelrekken.” En terecht, want afhankelijk van hun soort en herkomstland kunnen tomaten een heel andere invulling geven aan een gerecht. “Er zijn zowel tomaten met een volle en rijpe smaak op de markt, als zure, heel zoete of vaste en zelfs eerder platte,” somt The Vegetables Chef® op.

Daarnaast heeft deze vruchtgroente ook een uitgebreid kleurenpallet: het oog wil immers ook wat. De groene variant, die omwille van zijn zuurdere en stevigere smaak een graag geziene gast is in restaurants, ontstaat door de klassieke rode tomaat korter te laten rijpen. “Al leent de ene soort zich daar beter toe dan de andere,” voegt Frank toe. “De groene ‘tomatillo’ of de Kaapse kruisbes, die eruitziet als een bes in een schelpje, is wél een apart ras uit Midden-Amerika.”

Ook de gele tomaat is een ras op zich en kan je weer onderverdelen in verschillende soorten. “Zo is er onder meer de gele peervormige pruimtomaat, de ‘gewone’ ronde tomaat in het geel, de zeldzame maar zeer aromatische ‘yellow spring’ en de ‘sunny gold’. Al veranderen deze merknamen geregeld eens afhankelijk van de leverancier en winkelketen.” Laat je de gele tomaat wat langer rijpen, dan krijg je oranje tomaten. “In sommige bakjes kerstomaten vind je zelfs bijna de kleuren van de Belgische vlag, want ja: ook zwarte tomaten bestaan! Vanbinnen zijn ze daarentegen nog steeds rood en eetbaar. Tot slot worden er nog constant nieuwe soorten uitgevonden door het kruisen van zoete en zure tomaten. Vroeg of laat belanden die ook op jouw bord.”

Volledig scherm Er zijn kerstomaatjes in de Belgische driekleur: zelfs zwarte kerstomaatjes. © Shutterstock

Tomaat versus gerecht: wat is de beste match?

Welke soort gebruik je wanneer? “De ‘meligere’ soort die vaker in Noord-West-Europa wordt geteeld, is gemakkelijker om in een passata of een tomatensaus voor spaghetti of lasagne te verwerken”, vertelt de chef. “Tomaten uit Zuid-Europa hebben daarentegen meer diepgang en een rijpere smaak. We kunnen ze bijna puur eten met wat olijfolie en zout.”

“Door wat te experimenteren in de keuken zal je zelf na een tijdje ondervinden welke tomaten het best passen bij jouw gerechtjes,” zegt Frank. “Maar gebruik daarbij wel je gezond verstand: tomatensoep moet je niet gaan maken met kerstomaatjes.” Eventueel kan je bij lichtjes gegaarde tomatensaus wel kerstomaatjes inzetten omdat die in dit gerecht goed zichtbaar zijn en de eetlust opwekken. En ook in een salade komen cherrytomaatjes prima tot hun recht.

“Een tomaat die ik zelf heel graag gebruik, is de ‘coeur de boeuf’ of de stierenharttomaat,” vertelt de groentekok enthousiast. “Deze wilde en grillige tomaat is enorm smaakvol en zeer dankbaar om in de vegetarische keuken in te zetten. Je kan ze bijna als steak gebruiken als je ze in twee helften snijdt en grilt of er plakjes van maakt. En ook met mozzarella en basilicum vormt deze tomaat de gedroomde combinatie.”

Ook de langere pruimtomaten vervullen een belangrijke rol in Franks culinaire creaties. “Die bevatten veel vlees en smaak, maar hebben tegelijkertijd minder pitjes waardoor je ze voor verschillende maaltijden kan inschakelen.” En dat weet de industrie ook, want deze tomaat komt misschien nog het meest voor in blik. “Al gebruik ik ze natuurlijk het liefst van al vers om broodbeleg of sauzen mee te maken, in kleine schijfjes in een salade te mengen of op de barbecue te leggen.”

Volledig scherm De coeur de boeuf of stierharttomaat links, de lange pruimtomaten rechts © Shutterstock

Voor een tomaat-garnaal gebruikt de auteur de grotere vleestomaat zoals de ‘barontomaat’, wat het uitlepelen erg vergemakkelijkt. “Bovendien zijn de vakjes met pitten kleiner, waardoor je het binnenste vruchtvlees prima kan recupereren voor een perfecte tomatensaus, een tomatenstamppot of een vinaigrette met wat olijfolie en kruiden.”

Volledig scherm Grotere vleestomaten. © Shutterstock

Beste en goedkoopste tomaten

Ongeacht welke tomaat je ook gebruikt, eet ze steeds volgens het seizoen. “Doordat we onze tomaten het hele jaar door in serres telen, verliezen we volgens de voormalige tv-kok de link met de natuur. “Echt zonde, want niets is zo fout als verse tomaten in december eten. Ga in de winter desnoods voor zongedroogde tomaten – ook al associëren we die eerder met zomerse tapas – of voeg bliktomaten toe aan je bereiding. Maar rijpe blozende tomaten zijn gewoon op hun best én goedkoopst in de zomer. En door met de seizoenen mee te koken, stellen we ons lichaam aan veel meer verschillende voedingsstoffen bloot en verkleinen we onze ecologische voetafdruk. Mooi meegenomen, toch?”

