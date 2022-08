Deze fruit- en groentesoorten zijn er nu in overvloed: is het een goed idee om ze in te vriezen om er langer van te genieten?

Elk seizoen heeft zo zijn toppers op vlak van groenten en fruit, maar is het invriezen ervan een goed idee om het hele jaar lang te kunnen genieten van de smaak ervan? “Vooral bij groenten kan je er op die manier nog veel uithalen”, vertelt Bruno De Meulenaer, hoogleraar aan de UGent. Hoe pak je dat invriezen het best aan? En hoe zit het met zomers fruit zoals aardbeien?

“Groenten invriezen is alvast een heel goed idee", vindt professor Bruno De Meulenaer. “Want natuurlijk zijn niet alle groenten altijd beschikbaar. Als je dan je favoriete seizoensgroenten in de diepvries hebt zitten, is dat mooi meegenomen. Of je nu zelf een moestuin hebt of niet: op een bepaald moment wordt het aanbod geconfronteerd met een piekoogst. Dan krijg je een gigantische hoeveelheid verse producten, te veel om in één keer op te eten. Een diepvries komt dan als geroepen. Vroeger werden de groenten trouwens opgelegd op pekel, voor er diepvriezers waren. Al werden ze door die pekel ook wel een stuk zouter. Ze bevriezen is qua kwaliteitsbehoud daarom een betere keuze, want te veel zout is voor niemand goed.”

Toch verliezen groenten wel iéts van hun kwaliteit in die diepvries: ze verouderen. “Maar dat gebeurt heel traag. Je zal die producten daarom lang kunnen bewaren. Vlaanderen is één van de wereldspelers in productie van diepgevroren groenten. Die bedrijven hebben stockageruimtes waar groenten liggen die meer dan een jaar kunnen wachten op verpakking en distributie.”

Veel hangt daarbij wel af van de manier waarop je met de diepgevroren groenten omgaat. Stel dat je diepvries uitvalt of je hebt een stroompanne, dan is het niet goed om de ontdooide groenten opnieuw in te vriezen. De kwaliteit gaat dan erg achteruit. “Als de temperatuur laag genoeg is, en dan spreken we van -18° Celsius of lager en zo constant mogelijk, dan is de impact op de kwaliteit heel gunstig.”

Quote Net zoals bij een tomaat zal zomers fruit zoals een aardbei de textuur van het ingrediënt veranderen. Het fruit zal slap worden na het ontdooipro­ces Bruno De Meulenaer

Hoe vries je groenten best in?

“Eerst de groenten blancheren", adviseert De Meulenaer. “In groenten zijn nogal wat enzymsystemen actief die chemische reacties veroorzaken. Ook in diepgevroren toestand, zij het tegen veel tragere snelheid. Door die enzymen – wat eigenlijk eiwitten zijn – gaat de kwaliteit van je voedsel achteruit. Denk daarbij aan verkleuring, en dan zeker bij groene kleur, waarbij de enzymen het natuurlijk kleurpigment chlorofyl afbreken. Denk daarnaast hier ook aan vetten die oxideren, waardoor op termijn een ranzige geur ontstaat in de groenten die je associeert met niet-verse producten. Wanneer je de groenten eerst blancheert, gaan die enzymen door de hitte hun activiteit verliezen.”

Zowat alle groenten kan je invriezen volgens de professor. “Wortels, boontjes, erwten, spinazie, paprikareepjes, zelfs ajuin die kort geblancheerd is. Al zijn er ook groenten die minder vaak ingevroren worden, zoals tomaten bijvoorbeeld. Dat is niet zo gebruikelijk, en zeker niet op industriële schaal. Het kleurverlies speelt hier geen rol zoals bij de groene groenten, want tomaten zijn immers rood. In de vruchtgroente zitten van nature ook al wat beschermstoffen. Wel zijn ze heel waterrijk, waardoor de tomaat plots erg slap wordt wanneer je die hebt ontdooid.”

Volledig scherm Het invriezen van tomaten is niet altijd een goed idee, omdat de vrucht water bevat. Daardoor zullen ingevroren tomaten snel slap worden na het ontdooiproces. © Shutterstock

Wat met zomers fruit?

De zomer is vanzelfsprekend ook hét seizoen van de verse aardbeien en frambozen: kan je hier ook een voorraadje van inslaan om het hele jaar door de zomer te proeven? “Op zich is het geen probleem om dat zomerse fruit in te vriezen, maar net als bij de tomaat zal het ontdooiproces een impact hebben op de textuur van de vruchten. Bij het invriezen creëer je ijskristallen die de celwand van het fruit doorboren. Als je het ingevroren fruit weer ontdooit, verdwijnt de spanning in de cel, en wordt het fruit slap. Dat zie je bijvoorbeeld bij aardbeien. Ook groenten zoals paprika’s verliezen hun textuur na het ontdooien. Bij erwten is dat veel minder vaak het geval, om de eenvoudige reden dat erwtjes veel minder water bevatten en meer zetmeel. Ze zijn gewoon steviger.”

Fruit blancheer je overigens niét, in tegenstelling tot die groenten. “De impact van warmte is immers groot, waardoor je een ander product zou krijgen. Stukjes appel die je blancheert worden eigenlijk gewoon appelmoes”, geeft de professor mee.

Hoe behoud je de kwaliteit van ingevroren groenten en fruit?

Al moet er nog meer gebeuren dan blancheren alleen in het geval van de groenten. “In de voedingsindustrie worden groenten individueel in stukjes heel snel ingevroren met stikstof bij -196° Celsius. Thuis kan je dat niet doen. Toch geldt: hoe sneller je invriest, hoe kleiner de ijskristallen zijn en hoe kleiner de schade aan de groenten en het fruit. Thuis zullen de ijskristallen groter zijn, omdat het invriesproces trager verloopt dan in de industrie. Probeer dus zo snel mogelijk te werken.”

Quote Het klinkt misschien raar, maar ook ijs verdampt. Als dat gebeurt, droogt het product uit en dat zie je aan de oppervlak­te. We noemen dat vriesbrand Professor Bruno De Meulenaer (UGent)

“Als je bijvoorbeeld vijf kilogram broccoli oogst, steek die dan niet allemaal samen in grote zakken. Het is beter om daar kleine porties van te maken en die in plastic zakken in een schuif van de diepvries te steken. Een volgende zak steek je in een volgende schuif, zodat de koude zo snel mogelijk kan binnengeraken in de broccoli. Na een dag of twee kan je alle ingevroren stukjes samen in één zak steken.”

Die zak kan je gerust af en toe opendoen om daar al wat bevroren stukjes uit te halen. “Dat kan perfect”, zegt de professor. “Steek de zak dan wel meteen terug in de vriezer. Laat hem geen halfuur op de tafel liggen, want dan begint het ontdooiproces al. En zorg er zeker voor dat de zak goed afgesloten blijft. Er mag geen vocht ontsnappen. Het klinkt misschien raar, maar ook ijs verdampt. Als dat gebeurt, droogt het product uit en dat zie je aan de oppervlakte. We noemen dat vriesbrand.”

Mag je iets dat je ontdooid hebt opnieuw invriezen?

Hoé je iets moet invriezen is duidelijk, maar wat met dingen die al ontdooid zijn? “Die vries je best niet nog eens in”, vertelt de expert. “Zeker bij rauwe producten raad ik dat echt niet aan. De enzymen zijn dan nog actief. Bij geblancheerde producten zijn de enzymen daarentegen niet meer actief, waardoor nog eens invriezen wel zou kunnen. Maar toch: de textuur zal niet meer dezelfde zijn en de weefsels worden beschadigd. Elke keer dat je invriest en ontdooit, krijg je meer kwaliteitsverlies.” Beperk dat invriezen trouwens ook tot verse producten, geeft de expert nog mee. “Mooie stukken fruit of groente die niet beschadigd en proper gewassen zijn, steek je best zo snel mogelijk de diepvries in. Als je iets invriest van een slechte kwaliteit, ga je daar ook na het ontdooien niets deftigs meer voor in de plaats krijgen.”

