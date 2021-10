Deze 9 producten bevatten dierlijke ingrediënten: "Als veganist moet je opletten welke vaatwastabletten je koopt”

“Ook al slik je volop vitamine D, als je niet in de zon komt wordt het onvoldoen­de opgenomen”: voedingsex­pert over zin en onzin van gezond eten

22 september Elke maand duikt er wel een nieuwe superfood op of een dieet dat een of ander voedingsmiddel verkettert: wie gezond wil eten, ziet door de bomen het bos niet meer. Hoe doe je dat: alle stoffen opnemen die je nodig hebt? VUB-voedingsexpert Patrick Mullie weet raad en helpt misverstanden de wereld uit. “In halfvolle melk zitten evenveel calorieën als in cola, dus is water een betere optie om calcium binnen te krijgen.”