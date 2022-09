Deze 3 chefs serveren vanaf nu elke weekdag verse inspiratie op je bord: “Koken moet plezant zijn, ook na een drukke werkdag”

Wat eten we vandaag? Het is een vraag die we ons allemaal wel eens stellen. Vanaf nu krijgen we daar hulp bij van drie topchefs, die exclusief voor HLN elke dag recepten en tips delen. “Ik denk dat ik sneller pizzaballetjes met chorizo en tomatensaus op tafel zet dan dat je een pizza kan bestellen.”

1. De beste remedie tegen jouw dagelijkse keukensleur: Piet Huysentruyt

“Misschien denk je: ‘Piet Huysentruyt, dat is een sterrenchef, gaat het niet te moeilijk zijn voor mij?’ Dat misverstand gooit de chef meteen overboord: “Voor HLN Eten maak ik gewone kost die thuishoort in de dagelijkse keuken. Van echte klassiekers zoals zeetong op z’n Oostends of Caesar salad tot meer onverwachte combinaties zoals een quiche met savooikool.”

Is doordeweeks koken voor jou een kwestie van routine met vaste gerechten op vaste dagen, dan daagt topchef Piet je uit om daar variatie in te brengen: “Met mijn recepten inspireer ik lezers om de dagelijkse keukensleur te doorbreken. Natuurlijk staan er duizenden recepten online, maar als je zomaar iets aanklikt, is de kans groot dat je ontgoocheld bent. Ik wil mensen goesting doen krijgen om te koken met recepten die kloppen én haalbaar zijn.”

Quote “Mijn recepten moeten in vijf zinnen uit te leggen zijn” Piet Huysentruyt

Een Bourgondiër als Piet Huysentruyt mag je op elk uur van de nacht wakker maken voor een bord lekker eten. Welk gerecht dat moet zijn, daarin is hij minder kieskeurig: “Het zijn er een stuk of tien: een goede côte à l’os, hutsepot of karnemelkstampers zoals mijn moeder ze maakte, kip moambe en deze zomer is er nog eentje bij gekomen; de grillworst van zomerbar Gazon. Je gaat mij vaak moeten wakker maken.” (lacht)

Qua ingrediënten zoekt de West-Vlaamse chef het liever niet te ver. Met als favoriet ingrediënt “een goed stuk vlees”. Volgens Piet nog altijd het beste wat er is: “Dat geldt voor gehakt, een stuk rund of varkensvlees. Helaas is er zoveel vlees op de markt waar je meteen van ziet dat het niet klopt, de kleur is veel te wit. Dus mijn tip: probeer om mooi rood vlees te kopen en de helft van het werk is al gedaan.”

Volledig scherm Piet Huysentruyt: "Probeer om mooi rood vlees te kopen en de helft van het werk is al gedaan." © Foodphoto

Balletjes in tomatensaus in recordtijd op tafel

Geen zin om te koken en snel iets online bestellen? Dat overkomt de topchef niet vaak: “Met dank aan mijn diepvries! Als ik lasagne of spaghettisaus maak, kook ik meteen een extra portie om in te vriezen. Ik kan je maar met één argument overtuigen: als je het zelf maakt, zal het zoveel lekkerder zijn dan afhaal. Een recept dat ik in recordtijd op tafel kan zetten is balletjes in tomatensaus, zeker als je met balletjes werkt die al gevormd zijn. Binnen een kwartier is het klaar, daag me gerust eens uit.”

De chef die zijn volk leerde koken heeft nog één supertip: “Zet je tien minuten neer om de bedenken wat je gaat koken deze week en plan je boodschappen. Zo kan je rekening houden met wat in reclame staat en je budget beter onder controle houden. Ik hoop dat de term mise-en-place een plaats krijgt in de dagelijkse keuken.”

Wie zijn eerste stappen zet achter het fornuis, kan rekenen op de aanmoediging van de bekendste probleemoplosser van Vlaanderen: “Doorzettingsvermogen is voor mij heel belangrijk, in het leven, maar ook in de keuken. Zelfs als het fout loopt, mag je je kop niet laten hangen. Koken is zoals voetbal, je moet je er altijd door sjotten. Mijn parcours is er eentje met hele hoge toppen én diepe dalen. In Zuid-Afrika zeggen ze dat heel mooi: alles kom rech. Mijn carrière is het beste bewijs, als je blijft doorzetten, komt het wel goed.”

Piet zijn recepten staan wekelijks op dinsdag en donderdag online op hln.be/eten

2. Jouw portie weekendattitude: Jelle Beeckman, The Messy Chef

The Messy Chef is vooral bekend van z’n vrolijke dansjes achter het fornuis op Instagram én zijn kookboeken vol gerechten met een eigen twist. Voor HLN Eten houdt hij die onbezorgde sfeer er graag in: ik maak simpele gerechten, met een portie weekendattitude. Dat betekent: snel klaar, geen ingewikkelde ingrediënten en niet te veel afwas. Om zonder stress te koken en daarna met nog minder stress te eten.”

Quote Ik heb één koksmes en mijn keukenro­bot staat al een hele tijd stof te vergaren in de kelder. Veel meten en wegen is voor mijn recepten niet nodig. Jelle Beeckman

Dat klinkt als een chef die alles onder controle heeft, maar zijn geuzennaam doet anders vermoeden: “Mijn gerechten zijn een poging om mijn grootste tekortkomingen te omzeilen”, vertelt Jelle. “Ik ben chaotisch en slordig, maar ik wil niet met een ontplofte keuken eindigen. Daarom hou ik van simpele trucs: vol-au-vent van een kip aan ‘t spit is een pak sneller klaar dan op de traditionele manier. Niet dat ik geen respect heb voor de klassiekers, maar bij mij mag er een hoek af zijn. Een scheutje whisky doet bijvoorbeeld wonderen voor de appelmoes.”

Geen gedoe, dat betekent voor chef Jelle ook niet te veel keukentools of ingrediënten: “Ik heb één koksmes en mijn keukenrobot staat al een hele tijd stof te vergaren in de kelder. Dat betekent ook een beetje durven: te veel meten en wegen is voor mijn recepten niet nodig. Met mijn recepten mag je uit de losse pols koken, ik geef je graag moed om te experimenteren, zelfs als je nog nooit gekookt hebt.”

De enige reden waarom The Messy Chef ‘s morgens uit zijn bed komt is omdat hij dan kan eten. Maak hem dus gerust midden in de nacht wakker en dan liefst voor een gerecht met gehakt in de hoofdrol. “Spaghetti met meatballs, lasagne, een Aziatische kipsalade laab kai of een winterse gehaktschotel. Maar ook lekkere tacos, of ribbekes... alles van eten is een goede reden om op te staan.”

De schoonheid van een ui

Het meest onderschatte product is voor Jelle Beeckman een doodgewone ui. “Wij zien het als een basisproduct, veel recepten starten met een ui, maar in andere delen van de wereld is het een volwaardig ingrediënt, denk maar aan onion rings of uiensoep. Als je ajuinen langzaam gaart geven ze zoetheid aan een gerecht, snipper je er verse ajuin over, dan zorgt het voor meer pit, zalig toch!”

Volledig scherm Jelle Beeckman: "Door op voorhand te plannen, wordt koken veel leuker." © Foodphoto

De race tegen de afhaalmaaltijd gaat The Messy Chef graag aan: “Ik denk dat ik sneller pizzaballetjes met chorizo en tomatensaus op tafel zet dan dat je een pizza kan bestellen. Je maakt de balletjes van kant-en-klaar pizzadeeg en zet ze in de oven met wat chorizo ernaast. Nog een tomatensaus maken, met ajuin uiteraard, en je gerecht is al klaar.”

Zijn boodschap aan de lezer: amuseer je vooral in de keuken, ook als je een drukke werkdag achter de rug hebt en met hongerige magen moet dealen. “Door op voorhand te plannen, wordt koken veel leuker. Ik zorg dat mijn boodschappen gedaan zijn en vlak voor ik de kinderen ga halen, probeer ik al een bloemkool te snijden of patatjes te schillen. Die kleine voorbereidingen zorgen ervoor dat ik zonder stress kan koken. Nog een muziekje erbij en het dansen kan beginnen!”

Jelle zijn recept staat wekelijks op vrijdag online op hln.be/eten

Volledig scherm Sandra Bekkari: "Het is zo’n cliché dat gezond eten konijnenvoer is." © Foodphoto 3. Volop genieten van puur en gezond met Sandra Bekkari

Ook al ligt de focus voor chef Sandra Bekkari op fit en gezond, toch benadrukt ze graag dat dat eten vooral lekker moet zijn. “Het is zo’n cliché dat gezond eten konijnenvoer is. Gelukkig kan je lekker eten en tegelijk zorg dragen voor je lichaam, uiteindelijk hebben we er maar één.” Daarvoor baseert ze zich voornamelijk op de mediterraanse keuken: “Er wordt zoveel onzin verkocht over voeding, maar keer op keer komen onderzoekers tot de conclusie dat het mediterrane eetpatroon goed is voor ons. Daarvoor hoef je niks van het menu te schrappen, groenten krijgen wél de hoofdrol. Verder zijn pure ingrediënten belangrijk, af en toe vis en vlees, koken met olijfolie en in gezelschap genieten van eten.”

In de keuken van Sandra Bekkari vind je gerechten uit alle windstreken: “Vlaamse klassiekers in een groenterijk jasje, uiteraard veel mediterraanse invloeden, maar ook de Oosterse keuken heeft veel te bieden. Ik zorg er wel voor dat je de ingrediënten niet te ver moet gaan zoeken, in een grote supermarkt vind je alles wat je nodig hebt. Garam masala of ras-el-hanout klinkt misschien exotisch maar zo’n kruidenmengeling kan je gewoon in de supermarkt kopen en je kan er heel veel gerechten mee omtoveren tot een smaakbommetje.”

Kaviaar van de Noordzee

Om de West-Vlaamse chef ‘s nachts te mogen wekken, moet je van goeden huize komen: “Ik word niet graag wakker gemaakt. (lacht) Maar als meisje van de zee maak ik graag één uitzondering: voor verse handgepelde grijze garnalen wil ik mijn slaap wel laten. Ze worden niet voor niets kaviaar van de Noordzee genoemd en dit jaar zijn ze bovendien Vis van het jaar.”

Quote Voor mij krijgen groenten de hoofdrol, zo ga je met een fit gevoel van tafel. Sandra Bekkari

Sandra Bekkari’s favoriete ingrediënt wisselt met de seizoenen: tomaten, paprika en courgette in de zomer, Belgisch witloof in de winter en asperges in het voorjaar. Maar er is ook één constante: een goede fles olijfolie: “Mijn vrienden weten dat en brengen in plaats van een goede fles wijn een fles olie voor mij mee, er bestaan zoveel soorten en variëteiten, heerlijk!”

Thuiskomen na een drukke werkdag en geen zin meer hebben om nog te koken, ook voor de gezonde chef is het een herkenbaar scenario: “Na een drukke dag met veel koken heb ik niet altijd zin om nog eens in de keuken te staan. Dan is een groenteomelet mijn snelle oplossing: je kan er alle restjes uit de koelkast in kwijt, de kans is groot dat je de ingrediënten al in huis hebt en eieren zijn heel voedzaam. Bovendien staat het in een kwartiertje op tafel, veel sneller dan een afhaalmaaltijd.”

Die spirit past perfect bij het keuken- en levensmotto van Sandra Bekkari: “Zoek het niet te ver. Zeker op het vlak van voeding maken we het vaak veel te complex met allerlei regeltjes, terwijl het eigenlijk heel simpel is. Meer groenten eten, 2 à 3 stukken fruit per dag en regelmatig bewegen maken al een heel groot verschil. We zijn er 300% zeker van dat die gewoontes goed zijn voor ons, dus is het niet nodig om het ingewikkelder te maken. Dat principe kan je op heel veel thema’s in het leven toepassen en dan wordt alles vanzelf een stuk eenvoudiger.”

Sandra haar recepten staan wekelijks op maandag en woensdag online op hln.be/eten. Ontdek hier het recept van vandaag.

Lees ook: