Dermatologen waarschuwen voor ‘Margarita brandwond’: wat is dat en hoe kan je het vermijden? “Blijft soms weken tot maanden zichtbaar”

Het was de Amerikaanse mode-influencer Isabel Tan die een opvallend verhaal met haar volgers deelde. Op TikTok vertelt ze in geuren en kleuren hoe ze op de Amerikaanse feestdag cocktails op een strand gaat drinken, mét een limoentje erin. Ze heeft een gezellige avond en vertrekt rustig naar huis, maar wanneer ze de volgende ochtend opstaat en in de spiegel kijkt, verschiet ze enorm: aan de linkerkant van haar mond bevindt zich plots een grote, donkerkleurige plek. Ze maakt meteen een afspraak bij de dermatoloog die haar vertelt dat ze te maken heeft met fytofotodermatitis.

Margarita burn of Mexican beer dermatitis

“Dat is een acute contactallergie”, vertelt dermatoloog Thomas Maselis. “Vruchten zoals limoen en citroen zijn allebei familie van de wijnruit. Deze plant bevat etherische oliën, die in combinatie met het ultraviolet licht van de zon een allergische reactie kunnen veroorzaken. Dat uit zich in een ontsteking met blaren en een donkerverkleurde huid. Die verkleuring kan je een lange tijd blijven zien.” Soms kan het zelfs enkele weken tot enkele maanden zichtbaar zijn. Alleen wat limoensap dat op je handen blijft plakken na het maken van een cocktail en daarna in de zon gaan zitten, kan al voldoende zijn om het op te lopen.

Door de oorzaak wordt deze aandoening ook wel eens de ‘Margarita burn’ genoemd, verwijzend naar de populaire cocktail met limoen. “Vroeger werd fytofotodermatitis ook vaak ‘mexican beer dermatitis’ genoemd. Die benaming verwijst naar het bekende coronabiertje, waarbij vaak een stukje citroen of limoen in de hals van de fles wordt gestopt. Het contact met het sap, in combinatie met de zon kan voor ontstekingen aan je lippen en mond zorgen.”

Toch zijn het niet alleen cocktails en limoen in de zon die fytofotodermatitis kunnen veroorzaken. Zelfs een wandeling in de velden kan je huid flink doen verkleuren. “Bepaalde planten, zoals berenklauw, bevatten furocumarinen. Deze chemische stofjes maken je huid extra gevoelig voor de zon. In plaats van op je handen of gezicht, zal je in dit geval eerder streepvormige vlekken op je benen krijgen.”

Mensen met een lichtere huid zijn meestal iets gevoeliger aan fytoderma­ti­tis. Thomas Maselis

Hoewel het kan gebeuren, stelt Maselis gerust dat niet iedereen ermee te maken krijgt. “Het hangt af van de concentratie etherische oliën die bijvoorbeeld in een limoen zit en ook de huidskleur speelt een rol. Meestal zijn mensen met een lichtere huid er iets gevoeliger aan.”

Volledig scherm Niet alleen aan de mond, maar ook op de armen, handen of benen kan fytofotodermatitis verschijnen. © Huidarts.com

Hoe kan je het voorkomen?

“Als je een ‘Margarita Burn’ echt wil vermijden, wacht je het best met het drinken van een mojito of sangria tot de zon is ondergegaan. Ook je handen afspoelen als je juist een limoen hebt uitgeperst, kan helpen. Maak je een wandeling door een veld, en kom je planten zoals berenklauw tegen? Kies er dan voor om een lange broek aan te doen.”

En wat als het toch te laat is? “Fytofotodermatitis is eigenlijk een ontsteking. Je kan de plek dus behandelen met een ontstekingsremmende zalf. Als je echt heftig reageert en je last hebt van blaren op de ontsteking kan je de vlek best behandelen zoals een lichte brandwonde. Gebruik een ontsmettende zalf en prik indien nodig de blaar open. Tot slot is het ook belangrijk dat je de vlek afdekt van zonlicht. Want dat zorgt er immers voor dat de plek nog meer kan verkleuren.”

