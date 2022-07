De vier jonge ondernemers achter De Leukste Zomerbar van het jaar: “We dachten eerst cafeetje te spelen, maar plots hadden we al 250 klanten”

Het vierkoppige ondernemersduo achter zomerbar Gazon kan maar moeilijk geloven dat ze de titel ‘De Leukste Zomerbar’ van HLN in de wacht sleepten. “Voor ons is het een lifetime achievement award", klinkt het unaniem. Wie zijn de vier mensen achter het succes van het concept? En wat hebben ze nog allemaal in petto? We stelden hen 10 vragen om alles over hen te weten te komen. “We werken zelf mee als afwasser, garçon of barman zodat we weten wat we kunnen verbeteren.”