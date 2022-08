De ultieme festival-eetgids voor op Pukkelpop: wat kan je allemaal eten op het festival en wat kost je dat? “Pintjes 30 tot 50 cent goedkoper dan ergens anders”

Waarom hebben we minder honger bij warm weer?

De temperaturen blijven hoog en wie minder honger heeft door dat warme weer is niet alleen. Op een warme zomerdag hebben we meestal zin in snelle, frisse en vooral lichte gerechten, en soms zelfs in niets. Maar hoe komt dat? En kan het kwaad als je op zo’n hete dag eens een maaltijd overslaat? Diëtiste Sanne Mouha en wetenschapsexpert Martijn Peters geven antwoord.

