“De supermarkt en haar aanbod duwt ons richting ongezonde keuzes": hoe kunnen we daar aan weerstaan? Voedingswetenschapper legt uit

We weten goed genoeg dat snoepen, fastfood en kant-en-klaarmaaltijden uit de magnetron ongezond zijn. Met de beste intenties stappen we de supermarkt in en toch komen we buiten met iets uit die categorieën. “Terwijl we wéten dat gezonde voeding beter is voor ons en voor de planeet", zegt voedingswetenschapper Marjolein Harbers. Ze onderzocht hoe en waarom we in die valkuil in de supermarkt trappen. Waarop moet je zelf letten als je inkopen gaat doen?