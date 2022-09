Klopt het dat we soms ‘hangry’ worden als we honger hebben of beelden we ons dat in?

Word je soms weleens boos of ben je sneller geïrriteerd wanneer je honger hebt, dan ben je niet alleen. In het Engels wordt deze emotie weleens ‘hangry' genoemd, naar een samentrekking van hungry en angry. Maar ben je écht sneller boos omdat je honger hebt? Of ervaren we hier iets anders? HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters zoekt het uit.

15 september