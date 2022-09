De steak van Stijn: ontdek hier een restokaart met de beste adressen om steak-friet te eten in Vlaanderen

1 weekmenu, 5 gerechten, 23 euro: met deze recepten van Piet Huysen­truyt, Sandra Bekkari en Jelle Beeckman wordt volgende week een smakelijk succes

Elke dag een maaltijd op tafel toveren: het is niet altijd even evident. Gelukkig voorzien onze 3 HLN-chefs Piet Huysentruyt, Sandra Bekkari en Jelle Beeckman elke week voldoende inspiratie om niet voor de zoveelste keer met de handen in het haar te zitten. Voor amper 23 euro tover je deze smakelijke gerechten op tafel. Snel klaar, betaalbaar én lekker? Dat klinkt als een succesrecept.

17 september