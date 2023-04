De sando sandwich: een decadente upgrade van de klassieke boterham. Zo maak je het populairste broodje van het moment zélf

Wie niet meer weet wat tussen zijn boterhammen te leggen, is ongetwijfeld de royaal gevulde sando sandwiches nog niet tegengekomen. De decadente Aziatische sandwich duikt ook in ons land overal op: zowel online als in zaakjes zoals Kyro in Antwerpen die er helemaal aan gewijd zijn. Het is hét populairste broodje van het moment. De klassieker: de katsu sando. Wat is het precies? En hoe maak je het snel zelf? Jelle Beeckman deelt 4 belangrijke stappen én een exclusief recept.

1. Wat is een sando sandwich?

“De katsu sando is een populair, typisch Japans streetfoodgerecht. Het is echt bedoeld om snel onderweg in je mond te stoppen en zo tijd te besparen”, vertelt Jelle Beeckman. “De twee hoofdingrediënten zijn de ‘katsu’ of de kotelet, en de ‘sando’, dat staat voor sandwich. Je kan het daarom ook een soort schnitzelbroodje noemen. Heel typisch voor deze lunch is het zachte, Japanse melkbrood waarmee het gemaakt wordt. Dat brood bevat veel melk en boter, waardoor het superluchtig wordt. Dat is dan ook de reden waarom de sneetjes vaak zo dik zijn. Als saus kiezen de Japanners regelmatig voor tonkatsu: een zoete, kleverige barbecuesaus. Ze spreken dan over de tonkatsu sando.”

Toch is het klassieke recept al lang geen must meer. Overal ter wereld worden er intussen varianten gemaakt. Zo vervangen heel wat eetzaakjes de kotelet bijvoorbeeld door kip. Verder maakten internationale chefs ook al sandwiches met omelet, ibericoham en gerookte watermeloen. De Britse chef Gordon Ramsay gebruikte voor zijn versie zelfs al ooit eens de wang van een zeeduivel. Van een verrassende combinatie gesproken.

2. Hoe maak je eenvoudig een Belgische variant?

“Voor het brood kies je, net zoals de Japanners, het best voor een wit melkbrood. Ik raad het typische melkbrood aan dat je in plastic zakken terugvindt. Denk bijvoorbeeld aan de broden van Harry’s. Die zijn heel zacht en heel stevig. Dat is ook écht nodig met het warme vlees. Bij een normaal brood van de bakker, riskeer je anders dat het brood sneller uit elkaar gaat vallen. Als vlees kan je zachte varkenskoteletjes gebruiken. Ik paneer ze graag met panko. Dat is een soort Japans broodkruim. Je kan dat ook makkelijk zelf maken, door wat oude broodkruimels op te bakken in de pan.”

“Voor het beleg kijk ik meestal naar de inhoud van mijn koelkast. Op die manier kan je van de katsu sando een restjesverwerker maken. Een ingrediënt dat ik graag gebruik is koolsalade. Vaak heb je daar juist iets te veel van, en zo kan je het makkelijk kwijt. Bovendien geeft het een crunchy toets aan je sandwich. Tot slot de saus: daar gebruik ik eerlijk gezegd niet zo graag de klassieke tonkatsusaus voor. Ik ben meer fan van de Belgische mayonaise. Dat geeft een meer romige toets aan je brood.”

Quote Het is essentieel dat je alle groenten héél fijn snijdt. Dat ziet er niet alleen mooier uit, maar zorgt er ook voor dat je broodje compact is en minder snel uit elkaar gaat vallen.

3. Hoe krijg je zo’n mooie laagjes in je brood met de ingrediënten?

“De vulling mooi en ordelijk krijgen is eigenlijk niet zo heel moeilijk”, verzekert The Messy Chef ons. “Het belangrijkste is dat je de koteletjes goed plat slaat, voordat je ze paneert en bakt. Dat lukt het makkelijkst met een vleeshamer. Verder is het ook essentieel dat je alle groenten héél fijn snijdt. Dat ziet er niet alleen mooier uit, maar zorgt er ook voor dat je broodje compact is en minder snel uit elkaar gaat vallen. Tot slot raad ik aan om het broodje pas op het allerlaatste moment in twee te snijden. Zo blijft je volledige beleg mooi zitten.”

4. Wat mag je zeker niét doen?

“De korstjes aan het brood laten. Ik weet het, je hebt waarschijnlijk altijd geleerd dat je die moet opeten. Maar in dit geval mag je de korstjes echt achterwege laten. Anders zal je smaak volledig anders zijn. Daarnaast raad ik aan om je broodje niet té rijkelijk te beleggen. Zoals eerder gezegd is het bij een sando sandwich de bedoeling om het onderweg te eten. Als alles er bij de minste beweging uitvalt, is dat dus niet handig. Dan kan je beter alles in een kom serveren.”

