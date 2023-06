De nieuwste foodgids neemt zichzelf niet té serieus: is Le Fooding de hippere Michelin of Gault&Millau?

Er is een nieuwe, frissere restaurantgids opgestaan naast oude rotten Michelin en Gault&Millau. Le Fooding, een van oorsprong Franse gids, heeft nu ook een lijst van 400 Belgische horecazaken samengesteld die het bezoeken waard zijn. En in tegenstelling tot Michelin en Gault&Millau hoef je daar niet per se avondkleding voor aan of diep in de buidel te tasten: Le Fooding wil de ‘smaak van nu’ vatten met hippe bistro’s, wijnbars of streetfoodketens. Wat vind je allemaal in deze nieuwe foodgids en hoe kwam hij tot stand?

In het hippe restaurant Albert, op de vijfde verdieping van de nationale bibliotheek KBR in Brussel, werd maandagavond de eerste Belgische Le Fooding-gids voorgesteld in aanwezigheid van bekende foodies en chefs. ‘Dinner and dj’s’: een heel wat losser en eigentijdser sfeertje dan tijdens de jaarlijkse 'black tie’-uitreikingen van gevestigde waarden Michelin en Gault&Millau. Dat is ook wat Le Fooding wil zijn: een gastronomische gids die draait om goed eten, zonder dat het zichzelf te serieus neemt. Het bundelt hippe zaken - die je weleens bij influencers ziet passeren - in één gids.

Meer dan frietjes en chocolade

Le Fooding ontstond in 2000 in Frankrijk, uit de samentrekking van ‘food’ en ‘feeling’. Maar het bleef niet bij Frankrijk: tussen 2010 en 2014 waren er evenementen in New York, Milaan en Los Angeles. Le Fooding schreef meer dan zestig stadsgidsen tussen 2016 en 2020. Het kreeg een internationale prijs voor de gids van de beste bistro’s in Londen, New York en Mexico in 2019 en ook voor de Zwitserse mini-gids viel het in 2019 en 2020 in de prijzen. Er waren ook enkele Frans-Belgische voorproefjes, zoals ‘frietkotevenement’ Le Grand Fritkot in 2017 en Les Chouchous de Bruxelles in 2018. Er verscheen ook een België-bijlage in de ‘Le Fooding Frankrijk-gids 2019'.

Volledig scherm Le Grand Fritkot in 2017. © Le Fooding

Nu is het tijd voor een volwaardige Belgische Le Fooding-gids. Daar zit de Belgische hoofdredactrice van het magazine wellicht voor iets tussen: Elisabeth Debourse kwam in 2021 het team van Le Fooding versterken. “Het idee was om onze Belgische culinaire highlights te omarmen, zonder in clichés te vervallen. Ik kom zelf uit Brussel en het stoort me enorm als de culinaire cultuur van mijn land wordt gereduceerd tot frieten of chocolade. Maar kijk, uiteindelijk eten we wat we eten en soms zijn dat inderdaad ... frietjes”, aldus Debourse.

Le Fooding is niet alleen geïnteres­seerd in wat er op het bord ligt, maar ook in alles eromheen Christine Doublet, co-directrice van Le Fooding

Waarin verschilt Le Fooding van gidsen als Michelin en Gault&Millau? Le Fooding wil vooral laagdrempeliger en toegankelijker zijn. “Alle adressen die in de gids staan, moeten niet alleen lekker zijn, maar ook een emotie uitstralen. Die is gekoppeld aan de volledige ervaring, van de service tot de drankkeuze, van de muziek tot het decor. Le Fooding is niet alleen geïnteresseerd in wat er op het bord ligt, maar ook in alles eromheen en hoe voedsel zich verhoudt tot de maatschappij. Daarin onderscheidt het zich van de meer klassieke gidsen”, aldus Christine Doublet, co-directrice van Le Fooding.

Volledig scherm Christine Doublet, co-directrice van Le Fooding, en Elisabeth Debourse, hoofdredactrice. © Maurine Toussaint

Leraars, advocaten en therapeuten

Waarom Le Fooding nu pas in België gelanceerd wordt? “Het was voor ons belangrijk om de culinaire wereld in België, die ongelooflijk rijk en creatief is, op de juiste manier in de verf te zetten”, aldus Christine Doublet. “Een lokaal team heeft meer dan een jaar lang onderzoek gedaan op het terrein om tot een selectie te komen die de levendige gastronomie van het land weerspiegelt. We hebben alles onderzocht, van kebab tot gastro, en als deze adressen uniek, oprecht en bruisend zijn, dan vind je ze in de gids.”

Dat lokale team? Geen restaurantcritici à la Anton Ego uit Ratatouille, maar een diverse groep foodies: journalisten, maar ook leraars, advocaten of therapeuten. Le Fooding gaat er prat op dat zij adresjes op een onafhankelijke manier beoordeelden. Voor elk van de adressen zijn de recensenten anoniem, reserveren ze onder een pseudoniem en betalen ze hun rekening. Bovendien beoordelen ze geen adressen waar ze de eigenaars of medewerkers persoonlijk kennen.

Volledig scherm Camino in de Muntstraat in Antwerpen. © Annelin Marien

400 adresjes

Zo bezochten de recensenten 700 Belgische adressen, waarvan er uiteindelijk 400 overbleven in de Le Fooding-gids. Daar komen vanaf september nog een heleboel andere tips bij op de Le Fooding-website en -app. De selectie maakt geen onderscheid tussen culinaire genres, en bundelt adressen uit de grootste steden én de kleinste dorpjes in Wallonië, Vlaanderen of Brussel. De gids wil vooral nieuwigheden aanbieden, zoals de nieuwste niet te missen ciderbar, een labo voor edelschimmel, een kreeftenkeet, maar ook gevestigde instellingen – waaronder een taverne die al meer dan 250 jaar bestaat.

Het enige criterium waaraan een adresje in onze gids moet voldoen, is dat degene die het restaurant heeft getest, zou willen terugkeren Christine Doublet, co-directrice van Le Fooding

“Het enige criterium waaraan een adresje in onze gids moet voldoen, is dat degene die het restaurant heeft getest, zou willen terugkeren”, aldus Christine Doublet. “In theorie zou elk restaurant in Le Fooding kunnen zitten, van een kebabwinkel tot een gastronomische ervaring met een Michelinster, zolang de plek maar lekker, uniek, levendig en overtuigend is.”

Le Fooding wil vanaf nu één gids per jaar maken, maar dat zal afhangen van de nieuwe adressen die de komende maanden in België worden geopend, klinkt het. De Le Fooding-gids is te bestellen op de Fooding e-shop (20 euro) en vanaf 6 juni te koop in alle boekhandels en in de winkels van Delhaize. Vanaf september zijn de Belgische adressen ook te vinden in de Le Fooding-app en op de website.

Onze favoriete adresjes in de Belgische Le Fooding-gids: Antwerpen:

• Aziatische deelgerechten bij Camino

• fancy cocktailbar Dogma

• koffiebar Rush Rush Brussel:

• natuurlijk eten bij St. Kilda

• lunchplek en superette Petit Mercado

• gerechten op open vuur bij Flamme

• artisanale bakkerij Khobz Gent:

• het ietwat chiquere restaurant Commotie

• nieuwe hotspot restaurant Elders

• cocktailbar Jigger’s



Enkele cijfers over de Fooding België-gids: • 164 pagina’s

• 700 onderzochte adressen

• 400 geselecteerde adressen

• 7 artikelen

• 50 mensen werkten mee aan de gids: 30 vrouwen, 19 mannen en 1 non-binaire persoon

• onder hen 43 Belgen, waarvan 18 Nederlandstaligen en 25 Franstaligen, maar ook 5 Fransen, 1 Ier en 1 Amerikaanse