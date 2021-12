“De meeste mislukkingen bij ‘Bake Off’ zijn te wijten aan het gebruik van een oven met hete lucht” : Regula geeft haar beste baktips prijs

Zet Bake Off Vlaanderen ook iedere week je bakhart weer in vuur en vlam? Dan is een goede bakvorm al het halve werk als je zelf aan een cake of taart begint. Maar wanneer kies je voor een siliconen of stalen bakvorm? En hoe zorg je ervoor dat ze niet roesten en dat je halve cake niet telkens aan de bodem blijft plakken? Jurylid Regula Ysewijn is dol op taarten bakken en deelt haar ultieme bakgeheimen.