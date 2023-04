“De manier waarop je koffiebonen bewaart, beïnvloedt mee de smaak van je kop koffie": hoe bewaar je die bonen het best?

Als je verse koffiebonen koopt voor in je koffiemachine thuis, gebruik je niet meteen de hele zak of koop je misschien meerdere zakken tegelijkertijd om te besparen. Maar hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit en de smaak van die koffiebonen goed bewaard blijven als de zak al open is? En hoe bewaar je gesloten zakken het best? Koffie-expert Raf Van Den Bruel geeft tips die gelden voor zowel bonen uit de supermarkt als bonen van een lokale branderij.

Waarmee moet je rekening houden bij het bewaren van koffiebonen?

“Koffiebonen goed bewaren, wil zeggen dat je er alles aan doet om te voorkomen dat ze te veel in aanraking komen met zuurstof”, start Raf Van Den Bruel zijn uitleg. Hij staat aan het hoofd van koffiebranderij RAF COFFEE in Gent en werkt via CoffeeLab Independent als consultant voor koffiebedrijven en koffieprojecten in Afrika. “Koffiebonen zijn niet zo droog als veel mensen denken. Elk boontje bestaat voor 10 tot 15 procent uit oliën. Blootstelling aan zuurstof versnelt het oxidatieproces van die oliën. Zo vermindert de versheid.”

“Eerst verliezen ze de beste smaakeigenschappen, zoals fruitige toetsen of kruidigheid. In een tweede stadium wordt de koffie wat muf. Mensen die het gewend zijn om altijd versgebrande koffie te drinken, zullen die mufheid en licht zure ondertoon snel opmerken. Andere koffiedrinkers hebben daar minder last van. Bij gemalen koffie verandert de smaak nog veel sneller. Naast de blootstelling aan zuurstof spelen ook temperatuur, vochtigheid en de blootstelling aan licht een rol in het oxidatie- of verouderingsproces.”

Hoe bewaar je (ongeopende) koffie het best?

“Een ongeopende zak koffiebonen bewaar je op een koele, donkere plaats en in de originele verpakking. Ook al lijken sommige verpakkingen van papier, meestal zit er aan de binnenkant een laagje plastic dat als barrière dient tegen de buitenlucht. Het ventiel in de verpakking zorgt ervoor dat de CO 2 die na de branding uit bonen vrijkomt naar buiten kan, terwijl er geen zuurstof in de zak komt. Goed verpakte koffie heeft een sterk verlaagd zuurstofgehalte, wat het oxidatieproces vertraagt en de bonen vers houdt. Soms kan je versgebrande koffiebonen in bulk kopen. Die moet je thuis meteen in een luchtdichte container gieten.”

Open je de originele verpakking, dan vernietig je de zuurstofarme omgeving waarin de koffiebonen zaten. Ze komen zo in contact met de 21 procent zuurstof die in de atmosfeer zit. “Een gemakkelijke manier om dan je koffiebonen te bewaren, is door ze in een koffiebus of -blik te gieten. Die zijn luchtdicht en donker. Je kiest het best voor een container met een spanner. Je kan ook nog een stapje verder gaan en je koffiebonen bewaren in een vacuümverpakking. Je steekt dan kleine porties van je koffiebonen in zakjes, waar een machine de omgevingsatmosfeer aan onttrekt – zuurstof, maar ook luchtvochtigheid.”

Kan je koffie bewaren in de koelkast of diepvries?

De koffie-expert krijgt van klanten vaak de vraag of ze koffie langer kunnen bewaren in de koelkast of diepvriezer. “Bij lage temperaturen verloopt het oxidatieproces effectief veel trager dan op kamertemperatuur. Maar er zijn wel twee gevaren aan verbonden. Allereerst helpt condens je koffiebonen om zeep. Daarnaast is koffie sterk hygroscopisch: koffiebonen – en zeker gemalen koffie – trekken waterdamp uit de lucht. Die eigenschap werkt in je voordeel als je bijvoorbeeld een tweedehandskast kocht die wat stinkt. Een open bakje gemalen koffie zal de stank van de kast absorberen. Maar dan wil je die koffie natuurlijk niet meer opdrinken. Als je dus slecht afgesloten koffie bewaart in een koelkast waar restjes broccoli liggen, zal je kopje koffie opeens naar broccoli smaken.”

Sluit je de koffiebonen goed af, dan kan je ze wel bewaren in een koele omgeving. “In de diepvries stop je het oxidatieproces. We deden daar testen rond in ons labo. We zagen echter dat het geen zin heeft om koffie in de diepvries te steken als je de bonen binnen de acht weken na de branding wil gebruiken. Het water in de boon bevriest en tast de structuur van de boon aan. Dat heeft een kwaliteitsverlies als gevolg.”

Verse koffie die niet is ingevroren, maar binnen de acht weken wordt gebruikt, heeft met andere woorden een betere kwaliteit dan ingevroren koffie. “In het beste geval gebruik je in die periode een vacuümverpakking of de originele, gesloten verpakking, waarbij je het ventiel met plakband afsluit.” Veel branderijen, vooral kleinere, vermelden op de verpakking de datum waarop de koffie gebrand is. Dat helpt je om de termijn van acht weken in de gaten te houden.

