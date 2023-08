De lekkerste vol-au-vent aan de Belgische kust eet je hier volgens Luc Bellings: “Dit is een vol-au-vent volgens het boekje!”

Hoe zet je een kop lekkere koffie op de camping? Journalist test 4 manieren: “Druk de koffieprut met een zeef naar onderen voor een ‘schone’ koffie”

Als het weer op vakantie tegenvalt of de camping waar je een plekje hebt geboekt niet was wat je ervan had gehoopt, kan je daar niets aan doen. Maar aan de koffie die je ‘s ochtends drinkt wanneer je uit de tent kruipt wél. Maar hoe zet je een lekkere kop koffie als je gaat kamperen of onderweg bent voor een fiets- of wandelvakantie? Heb je daar dure toestellen voor nodig of zijn er eenvoudige en goedkope oplossingen die ook werken? Journalist Gijs Loning test vier manieren .