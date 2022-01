De lekkerste uitjes in eigen land: 9 doe-tips voor kinderen met eten en drinken in de hoofdrol

Foodies met zin voor avontuur: dit lijstje zal je doen watertanden. We wijzen je de weg naar de bron van heel wat lokale lekkernijen. Dankzij deze uitstapjes ontdek je niet alleen hoeveel lekkers er in ons eigen land gefabriceerd wordt, je mag meteen ook proeven én je leert er nog iets van bij. Delicieuze combinatie!

Siroop in de mond in Aubel

Mensen willen steeds meer weten over wat ze eten; daarom zet de siroopmakerij van Aubel iedere zaterdag haar deuren open voor een gratis bezoek. Om 11 uur stipt vertrekt de rondleiding. Het verhaal over de transformatie van acht kilo fruit tot één kilo siroop wordt verteld in verschillende talen, ook in het Nederlands. Straffe weetjes: de siroop wordt enkel gemaakt van lokaal hoogstamfruit, er komen geen suiker of bewaringsmiddelen aan te pas en toch is een potje makkelijk tien jaar houdbaar. Het productieproces kan je enkel in actie zien in september en oktober als het fruit geoogst wordt, de rest van het jaar krijg je een film met levendige commentaar van de gids.

Extra tip: bezoek ook andere smakelijke adresjes in het land van Herve via www.paysdeherve.be.

Siroop van Aubel, gratis bezoek iedere zaterdag om 11u (stipt!)

Chocolademusea om voor te smelten

Volledig scherm In Chocolate Nation word je met veel fantasie ondergedompeld in de wereld van de chocolade. © Chocolate Nation

België is het land van… chocolade! Geen wonder dat we drie stevig uitgebouwde chocolademusea hebben om mee uit te pakken. Nu de buitenlandse toeristen net iets minder talrijk langskomen is dit hét moment om eens te testen hoeveel je zelf weet over de weg van chocoladeplantage tot het heerlijk smeltende goedje in je mond.

• Chocolate Nation in Antwerpen: Het grootste chocolademuseum van ons land bereik je in één minuut wandelen vanuit Antwerpen Centraal. Met veel fantasie word je ondergedompeld in de wereld van het zwarte goud. Tot 9 december zorgen lichtjes en sneeuw voor wintermagie.

• Choco Story in Brugge: In een prachtig oud pand maak je een reis door de geschiedenis van chocolade die eindigt met een demonstratie. Nadat je je ogen de kost hebt gegeven, mag je natuurlijk ook proeven. Gesloten van 10 tot 21 januari 2022.

• Chocolate Story in Brussel: Op 5 minuten wandelen van Brussel-Centraal word je meegenomen in de wereld van cacao, van geschiedenis tot productieproces. Een meester-chocolatier toont je de kneepjes van het pralinevak en je mag meteen proeven of het resultaat écht zo lekker is. Gesloten van 10 tot 21 januari 2022.

Jouw broodje is gebakken in Veurne

Wie zelf al eens aan de slag gaat met bloem, boter en water, weet dat de mogelijkheden eindeloos zijn in de wereld van het bakken. In dit museum neem je een duik in de geschiedenis van ons dagelijks brood, gebak en koekjes. Ongelofelijk hoeveel attributen, machines en hulpmiddelen er bestaan om bloem om te vormen tot een heerlijk versgebakken hapje. Hier geen stoffige geschiedenis, maar een museum op kindermaat.

Bakkerijmuseum Veurne, open van 4 tot 7 januari.

Quote Het grootste misver­stand uit de culinaire geschiede­nis? Zonder twijfel het woord French fries. Gelukkig staat het Frietmuse­um wél in het juiste land

Enige frietmuseum ter wereld in Brugge

Het grootste misverstand uit de culinaire geschiedenis? Zonder twijfel het woord French fries, alsof frietjes een Franse uitvinding zouden zijn! Gelukkig staat het enige Frietmuseum ter wereld wél in het land waar de gouden stokjes hun oorsprong vinden, meer bepaald in Brugge. Krijg je bij het zien van al die patatjes zin in frietjes? Ideaal, want het museum heeft een eigen frituur waar alle klassiekers op het menu staan.

Extra tip: het Frietmuseum en Chocolademuseum liggen op amper twee minuten wandelen van elkaar en je kan een combiticket kopen.

Frietmuseum, Brugge, gesloten van 10 tot 21 januari 2022.

Topmoment voor een Geuzebezoek

Dat België een bierland is, bewijst alleen al het feit dat je keuze te over hebt om een lokale brouwerij te bezoeken. Last van keuzestress? In deze periode zijn de geuzebrouwerijen een uitstekende keuze, want lambik wordt enkel gebrouwen in de winter. Het is een spectaculair zicht om te zien hoe het kokende wort in zo’n enorm koelschip aan het proces van spontane gisting begint. Uiteraard mag een degustatie niet ontbreken.

Brouwerij Boon, vlakbij het station van Lembeek, bezoek mogelijk op zaterdagen om 14u na reservatie.

Ardense ham op oude wijze

In deze authentieke Ardense boerderij proef je niet alleen de huisbereide lekkernijen in het restaurant. In het kleine museum ontdek je ook hoe al die authentieke vleesproducten hun unieke smaak krijgen dankzij het pekelen en roken. Een leuke tip om te combineren met een wandeling in de buurt.

Musée du Sanglochon, Verlaine, tijdens schoolvakanties elke dag open.

Een druppeltje uit de stokerij in Hasselt

Het Hasseltse Jenevermuseum kon zich geen mooiere locatie dromen dan een authentieke jeneverstokerij. In de 19de-eeuwse stookinstallatie zie je hoe het graan stap voor stap transformeert tot echte jenever. Naast het productieproces krijg je een mooi beeld van de geschiedenis van ‘het druppeltje’ in al zijn glorie.

Jenevermuseum Hasselt, open van dinsdag tot zondag.

Volledig scherm Naast het productieproces krijg je in het Jenevermuseum een mooi beeld van de geschiedenis van 'het druppeltje' in al zijn glorie. © Borgerhoff

Lees ook: