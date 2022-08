Van aardbeien­ti­ra­mi­su van Ottolenghi tot mini pavlova’s van Nigella Lawson: 5 verfrissen­de desserts met zomers fruit

In de zomer hebben we doorgaans minder honger wanneer het warm is, maar een fris dessertje smaakt altijd. Chefs zoals Ottolenghi, Nigella Lawson en Donna Hay zorgen met veel plezier voor inspiratie wanneer je geen zin hebt in een zware chocolademoelleux. Van een zomerse tiramisu met aardbeien tot een tarte tatin met perzik na de barbecue: met deze 5 fruitige desserts scoor je sowieso.

