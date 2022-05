De kruidenplukker van sterrenchefs bouwt nu groentetorens: “Zo spaar je 95 procent water uit”

“Spoel gekookte pasta nooit af met koud water": hoe maak je pasta dan wél goed klaar?

Niets zo erg als in de keuken eindigen met een platgekookte of nét niet gare pasta. Pasta koken lijkt gemakkelijk, maar toch pakt iedereen het anders aan. Want hoeveel water doe je nu eigenlijk bij de pasta en voeg je daar nog zout aan toe of niet? En hoelang laat je die pasta best pruttelen? HLN Eten zet de beste tips op een rijtje om pastafiasco’s in de toekomst te vermijden.

