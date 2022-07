De helft van de jongeren heeft op 16-jarige leeftijd al alcohol gedronken: wat is het effect daarvan op hun lichaam?

"Vries enkele flesjes water in en blijf weg van melkdran­ken en chocolade": dit stop je in de koelbox om een lange autorit (met kinderen) te overleven

De koffers zijn gepakt, de auto zit propvol en je wil richting de zon vertrekken, maar eerst die autoreis nog afleggen. Wat neem je mee van eten voor onderweg? Hoe gebruik je de koelbox op de meest efficiënte manier? En waar moet je zéker aan denken als je ook nog kinderen bijhebt? Katrien Goris en Ludovic Lenaerts van reisblog ‘With Kids on the Road’ delen hun ultieme tips om zonder honger en gezaag de bestemming te bereiken. “Alles met chocolade is een absolute no go.”

10:51