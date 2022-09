“De grootste valkuil is rondlopen met honger”: Pascale Naessens deelt gezonde recepten en adviezen

‘Na de vakantie begin ik met gezond eten.’ Wie denkt dat Pascale Naessens in haar nieuwe boek, deel 2 van ‘Ik eet zo graag’, als doel heeft om komaf te maken met jouw vakantiekilo’s, is eraan voor de moeite: “Helaas werkt zo’n mindset niet. In doelen denken heeft net het omgekeerde effect. Jezelf wijsmaken dat je gelukkiger zal zijn als je twee kilo minder weegt, is zinloos. Alleen al van het idee dat het moet, word ik zelf ongelukkig”, zegt de auteur.

Gelukkig heeft Pascale Naessens ook tips over wat er wél kan werken als je gewicht wil verliezen. “Je kan je afvragen wat voor persoon je wil zijn, welke dingen je fijn zou vinden om te veranderen en wat er haalbaar is”, legt ze uit. “Een leuk en makkelijk begin is een andere aanpak voor het ontbijt. Vervang je vast ontbijt morgenvroeg al door fruit, volle yoghurt en een mengeling van pitten en zaden. De meeste mensen vinden het lekker, het verzadigt heel goed en je krijgt er meer energie van. In september zijn veel zalige fruitsoorten bovendien op hun best, dus blijf je ver weg van het ‘moeten’ en dicht bij het plezier van eten. Na een week zal je merken dat je minder snel honger hebt.”

Quote Niemand heeft baat bij afslankdoe­len of een obsessie met kilo’s. Als je je gedrag wil veranderen, denk dan klein Pascale Naessens

Volgens Naessens heeft niemand baat bij afslankdoelen of een obsessie met kilo’s. “Als je je gedrag wil veranderen, denk dan klein. Nog een voorbeeld van zo’n kleine stap: blader door mijn boek en kies enkele recepten die jou lekker lijken. Zet die op het menu. Dus vooral doen, en minder in je hoofd kruipen. Je lichaam wijst je vanzelf de weg naar wat goed voelt.”

Het klinkt eenvoudig als je het hoort uit de mond van Pascale Naessens, maar in de dagelijkse realiteit van een druk leven is het vaak een pak moeilijker. “Vind je het moeilijk om het alleen te doen, dan kan je mijn Go Pure Masterclass volgen waarin je één week samen met ons eet”, vertelt ze. “Na die week ga je je anders voelen en je gaat vooral anders denken over gezonde voeding. Het doel is niet om af te vallen, maar om je lichaam te voeden met natuurlijke voeding. Een van de grootste denkfouten is dat je om af te vallen lightproducten moet eten. Maar die producten lokken meer honger uit, je lichaam is niet verzadigd en blijft hunkeren naar meer. De grootste valkuil is rondlopen met honger”, maakt Naessens duidelijk.

Te veel fabrieksvoeding

Om die valkuil te vermijden geeft ze een simpele regel mee: “Eet veel van de goede dingen en weinig van de slechte dingen.” Met goede dingen doelt ze op onbewerkte voeding: groenten, fruit, noten, zaden, vlees, vis, yoghurt, olie. Dingen die we allemaal kennen, maar die volgens Naessens te weinig deel uitmaken van ons voedingspatroon. “We eten veel te veel voeding die in fabrieken gemaakt wordt, terwijl we pure ingrediënten nodig hebben waar niets is uitgehaald en niets aan toegevoegd. Helaas vind je in het aanbod van een gemiddelde supermarkt nog maar 30 procent van zulke onbewerkte producten. Maar dàt is wel het soort eten dat vol zit met nutriënten die ons lichaam echt verzadigen.”

Quote Als je voldoende verzadigen­de ingrediën­ten eet bij je ontbijt, lunch en diner, ga je op de lange termijn vanzelf minder eten Pascale Naessens

Nog een tip van de pleitbezorgster van puur eten? Eet meer, niet minder. “Het klinkt misschien vreemd, maar als je voldoende verzadigende ingrediënten eet bij je ontbijt, lunch en diner, ga je op de lange termijn vanzelf minder eten. Bestaat 80 procent van je maaltijden uit pure producten, dan maakt het echt niet uit wat je met die andere 20 procent doet. Die verantwoordelijkheid heb je ten opzichte van je eigen gezondheid, want we stevenen af op een situatie waarin de helft van de bevolking chronisch ziek wordt als gevolg van slechte voedingsgewoonten.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Pascale Naessens, 'Ik eet zo graag 2', Lannoo, 26,99 euro. © Roos Mestdagh

Lees ook: