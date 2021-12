“De geur van zwanworsten doet me kokhalzen”: zo maken twee jonge chefs de betere versie van een hotdog

“Ik heb lange tijd in de chiro gezeten, dat is een heel belangrijk onderdeel van mijn jeugd. Op kamp aten we vaak typische jeugdbewegingskost zoals spaghetti, stoemp met worst of croques. Alles ging altijd heel vlotjes binnen, behalve hotdogs (lacht). Dat aten we nochtans heel veel, maar de geur van zwanworsten deed me altijd kokhalzen. Net zoals ik graag doe met andere gerechten, maakte ik dus een eigen (en betere) versie van de ordinaire hotdog: een Haute Dog. Met een lekker, krokant broodje en lekkere kwaliteitsworst, zoals dat hoort als boerendochter. Daarom daag ik Sam en Chiara uit om originele Haute Dog te maken, die mij in een vingerknip terugkatapulteert naar mijn jeugd.”