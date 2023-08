“De garnalenvangst is momenteel rampzalig”: wat betekent dat voor de prijs? En zullen er genoeg garnalen zijn dit jaar?

Wie een bakje grijze garnalen in zijn winkelmandje legt, heeft ongetwijfeld al grote ogen getrokken bij het zien van de prijs: 7,29 euro voor amper 125 gram is geen uitzondering dit jaar. En dan is het officiële Belgische seizoen nog niet eens begonnen. Hoe komt dat? En wat verwachten de garnalenvissers van dit seizoen? “De wind houdt onze boten momenteel vast in de haven”, zeggen vissers Lorenzo Desmit uit Oostende en Günther Vanbleu uit Oostduinkerke.

Het seizoen van de Noordzeegarnalen komt normaal gezien in augustus stilaan op gang en zit vanaf september volledig in de lift. Nog tot november wordt er volop op garnalen gevist, want in die periode zijn de grijze zeediertjes op hun dikst. “In augustus worden de eerste garnalen meestal gevangen, al zijn ze in de zomer klein en zijn de netten dan nog niet zo goed gevuld”, zegt garnalenvisser te paard Günther Vanbleu uit Oostduinkerke. “Dit jaar is in dat opzicht niet zo anders gestart dan de vorige jaren. Dat het zoveel geregend heeft in juli maakt voor garnalen gelukkig geen verschil: ze leven in het slijk op de bodem van de zee en de temperatuur van het zeewater is even warm als vorige jaren.”

Van de kwakkelzomer hebben de paardenvissers dus weinig last. Bij weer en wind trekken ze met hun trekpaarden en sleepnetten de zee in. “Alleen bij echte vrieskou of te hoge golven door de felle wind blijven de paarden op stal”, vertelt Vanbleu. Maar voor de professionele vissersboten is het slechte weer nu wél een probleem.

De O 152 Aran en de O.190 Renilde van de familie De Smit varen normaal elke nacht uit om garnalen te vissen. “Maar nu is het rampzalig”, zucht de visser als we hem vragen naar de start van het garnalenseizoen.“We zijn echte kustwatervissers. We varen uit om 5 uur ‘s avonds en vissen de hele nacht tot 7 uur ‘s ochtends. ‘s Nachts gaan de garnalen op zoek naar voedsel en bovendien mag het water niet te helder zijn om te vissen. Maar nu houdt de wind onze boten al een hele week vast in de haven, dus valt er eigenlijk niets te rapen of te verkopen.”

Volledig scherm Garnalen opgevist door de Paardenvissers in Oostduinkerke. © © Sofhie Legein – gemeente Koksijde

18 tot 20 euro voor één kilo garnalen

Het garnalenseizoen is nog te pril om al een goede inschatting te maken over de seizoensprijs van de garnalen, maar de garnalenkenners hebben er door de moeilijke omstandigheden niet zo’n goede hoop op. De prijzen schommelen op de visveiling vandaag al tussen 8 en 15 euro per kilo. Vandaag betaal je als klant in de viswinkel zo’n 18 tot 20 euro voor een kilo échte Belgische Noordzeegarnalen.

Voor onze kust en voor die van Nederland en Denemarken zijn grote scholen wijting gezien. Die vissen voeden zich met garnalen. Dat kan verklaren waarom zelfs grote boten met lege netten terugkeren.

“Er zijn nog te weinig garnalen om iets te zeggen over de prijs van het seizoen. Op zich kwam het vorig jaar ook pas laat op gang, maar toen zagen we wel al meer kleine garnalen in augustus”, vertelt visser Lorenzo Desmit. “Wat opvalt is dat voor onze kust en voor die van Nederland en Denemarken grote scholen wijting gezien worden. Die vissen voeden zich met garnalen, wat een verklaring kan zijn waarom zelfs grote boten na een hele nacht vissen met lege netten terugkeren”, vertelt Günther Vanbleu. Maar de zeelui weten ook dat de natuur rare sprongen kan maken: “Zo hadden we vorig jaar abnormaal grote garnalen in onze netten in de maanden januari, februari en maart. Wat dan weer uitzonderlijk was voor die tijd van het jaar.”

Welke garnalen liggen dan nu in onze supermarkten?

Als de Belgische garnalenvissers zonder vangst thuiskomen, hoe komt het dan dat er toch garnalen in onze winkelrekken liggen? “Ze komen onder meer uit Nederland, maar ook Denemarken en Duitsland”, vertelt Lorenzo Desmit. Deze drie landen samen zijn verantwoordelijk voor zowat 95 procent van de Europese aanvoer van Noordzeegarnaal, terwijl de Belgische visserij maar 3 procent van het aanbod voor zijn rekening neemt, leren we van de VLAM. En toch is het de belangrijkste commerciële soort voor de Belgische visserij. Visser De Smit ziet heel wat garnalen naar Nederland verdwijnen. “De Nederlandse boten komen ook voor onze kust vissen en ze hebben grotere boten. Er zitten geen quota op Noordzeegarnalen, dus alle vissers kunnen in hun netten meenemen wat ze willen.”

Liever wel Belgische garnalen op je bord? “Koop dan ongepelde, niet bewerkte garnalen, en het liefst rechtstreeks aan de kust. Die zijn maar twee dagen houdbaar, zo ben je zeker dat ze van vlakbij komen”, tipt garnalenvisser Günther Vanbleu. Nog even afwachten hoe het zit met de échte Belgisch gevulde tomaat-crevette deze zomer dus.

Lees ook: