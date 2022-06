De favoriete frituren van 17 Vlaamse (sterren)chefs: “Hier serveren ze de échte Belgische frieten”

"Als het visvlees mooi wit kleurt, zit je goed": hoe herken je verse maatjes en hoe maak je ze zelf lekker klaar?

In juni start traditiegetrouw het kersvers maatjesseizoen. Dit jaar werd er voor het eerste vaatje Hollandse nieuwe maatjes een recordbedrag neergeteld van maar liefst 113.500 euro. Aan populariteit geen gebrek, maar wat is er zo speciaal aan die maatjes? Hoe herken je de écht verse? En kan je ze nog op een andere manier eten in plaats van ze gewoon in je keel te laten glijden? Chef Jan Buytaert van Bellefleur fileert al onze haringvragen en deelt exclusieve recepten.

26 juni