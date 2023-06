De drankjes die je deze zomer geproefd moet hebben: “Er is véél meer dan cola als je geen alcohol drinkt”

Trend 1: De revival van retro cocktails (al dan niet met een twist)

Een populaire bestelling in de cocktailbar deze zomer: de ultra classics. Zo blijft de Pornstar Martini een all-time favorite van velen. Net als de Sex On The Beach en een Espresso Martini. Volgens Saskia krijgen klassiekers ook vaak een onverwacht smaakje. “Ik zag al allerlei varianten passeren op de cocktailkaart. Van een Negroni met Sumac, een pittig kruid, tot rum met ananassmaak of een Espresso Martini met kokos. Of een Paloma met Mezcal in plaats van Tequila.”



Populair in Japan, al langer aan een opmars bezig daarbuiten, maar nu ook écht klaar om door te breken: sake. Hipsters schreeuwen al langer dat deze drank op basis van gefermenteerde rijst en water ‘het van het’ is, maar eigenlijk bestaat deze nationale drank uit Japan al zo’n 2000 jaar. Retro dus.

Trend 2: Non-alcoholische pairings en hoogstaande alcoholvrije wijnen

Alcoholvrije dranken zijn eigenlijk geen trend meer, maar blijvers. Dat merk je aan het assortiment in de supermarkt dat steeds breder wordt, maar ook op de kaart in zowat alle horecazaken: van het kleinste café tot het fine dining restaurant. “Je hoeft niet langer cola of mierzoet fruitsap te bestellen wanneer je geen zin hebt in alcohol”, zegt Saskia. “Heel wat chefs experimenteren zelf met het fermenteren van thee met fruit en kruiden en serveren een eigen kombucha of sapjes die perfect passen bij hun menu. Vaak zelfs met groenten of kruiden uit hun eigen tuin.”



Wél nieuw volgens Manon: in fine dining restaurants en wijnbars vind je steeds vaker non-alcoholische wijn op de kaart. “Alcoholvrije wijnen vielen in het verleden niet altijd in de smaak bij kenners, maar dankzij nieuwe technieken ontstond intussen een kwalitatief aanbod.”

Trend 3: De Peruviaanse keuken (en met uitbreiding de hele Zuid-Amerikaanse cuisine)

Eerder deze week werd restaurant Central in Lima in Peru verkozen tot de nummer één van ‘The World’s 50 Best Restaurants’, de jaarlijkse prestigieuze ranglijst met toprestaurants. Voor het eerst ging de prijs naar een Zuid-Amerikaans restaurant. De Peruviaanse keuken is bij ons vooral bekend van de ceviche, een gerecht met rauwe vis. “Zoek deze zomer ook bij ons op de drankenkaart naar ‘Chicha morada’, een paars-zwarte drank gemaakt van gekookte paarse maïs of ‘Pisco Maracua’, een populaire Peruviaanse cocktail met passievrucht”, tipt Saskia. “Ik proefde die al bij Lima Nikkei in Antwerpen.”

Trend 4: Ice, ice baby!

“IJsjes smaken natuurlijk altijd op een zomerse dag. Maar wat opmerkelijk is, is dat veel merken nu ijs met een vleugje alcohol lanceren”, aldus Manon. “En er is de comeback van de ijspraline. Mijn mailbox zit vol met persberichten van chocolademerken en chocolatiers die ijspralines lanceren.” Saskia vult aan: “Designer ijsblokjes zijn ook een ding deze zomer. Daarbij wordt vlak voor het serveren met een stempel een logo of tekening in ijsblokjes gesmolten. Zo kan je gasten iets origineels en persoonlijk voorschotelen.”

Trend 5: Dankzij TikTok drinken we deze zomer Braziliaanse limonade

TikTok bracht ons al allerlei recepten en gerechten bij. Deze zomer gaat de romige limonade uit Brazilië viraal. En het goede nieuws: je maakt de limonade makkelijk zelf. Manon deed dat al en is helemaal fan.

