De 7 favoriete eetadressen van Sandra Bekkari: "Deze salade met verse garnalen en handgesneden frietjes mag mijn laatste avondmaal zijn"

Waarom krijgen we in België bijna nooit gratis water op restaurant?

Wil je in België een glas water op restaurant, dan krijg je flessenwater en betaal je daar doorgaans evenveel voor als voor frisdrank. In Spanje is het sinds april verplicht door de overheid om kraantjeswater gratis en spontaan op tafel te zetten, net zoals in veel andere Europese landen. Hoe komt het dan dat een gratis karaf water bij ons zo zeldzaam blijft?

9 juni