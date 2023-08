De 7 favoriete eetadressen van chef Sofie Dumont: “Hier is alleen wat in je glas of op je bord belandt belangrijk, de rest telt niet”

Waarom zwarte olijven zonder pit uit de supermarkt nep zijn

Olijven bij een zomers aperitiefje of door een Griekse salade lusten we allemaal wel, maar hoe komt het eigenlijk dat sommige olijven wel of geen pit hebben? En wat is het verschil tussen groene en zwarte olijven? Als je er zélf het verschil niet tussen proeft, ben je zeker niet alleen. We passeerden bij olijfexpert Ramo Goktepe, zaakvoerder van Taris in Gent om te weten te komen hoe dat kan.