De 7 favoriete eetadressen van 7 BV’s in Gent: “Heerlijk pure Vlaamse klassiekers uit grootmoeders tijd”

1 week, 5 gerechten, 16 euro: met deze betaalbare recepten blijft de zomervakan­tie nog even duren

Met het einde van de zomervakantie stilaan in zicht, is onze inspiratie in de keuken soms uitgeput. Tijd om weer een nieuwe wind door de keuken te laten waaien. Een soep past evengoed op hete dagen en een heerlijke quiche kan je opvullen met seizoensgroenten. Met deze 5 recepten kom je volgende week de week probleemloos, smakelijk én betaalbaar door. Welke is jouw favoriet?

20 augustus